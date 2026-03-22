Lật tẩy chiêu trò, bắt nhóm chuyên cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ

Ngày 22/3, Công an phường Trảng Dài phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai vừa nhanh chóng điều tra, truy xét, bắt giữ nhóm thanh niên gây ra ít nhất 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11/3/2026, Công an tiếp nhận tin báo của chị M.T. T.T. (39 tuổi, tạm trú khu phố 4) về việc bị một đối tượng giả vờ mua hàng tại tiệm tạp hóa, lợi dụng sơ hở giật dây chuyền vàng 18K (5 chỉ trị giá khoảng 50 triệu đồng) rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Tương tự, ngày 27/2/2026, chị Đ.T.Q. (47 tuổi, cư trú khu phố 2) cũng bị 2 đối tượng đi xe mô tô áp sát giật dây chuyền vàng 18K (8 chỉ, trị giá khoảng 80 triệu đồng) khi đang lưu thông trên đường.

Nhận tin, Công an phường Trảng Dài phối hợp Phòng PC02 riển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, công an đã xác định, bắt giữ nhóm này gồm: Hồ Tuấn Anh (31 tuổi), Đào Văn Phúc (49 tuổi, cùng tạm trú phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) và Võ Nguyên Kiện (25 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ).

Tại công an, nhóm khai nhận ngoài 2 vụ nêu trên còn thực hiện thêm một số vụ cướp giật khác tại các địa bàn lân cận, lợi dụng sơ hở của người dân để gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị các bị hại liên quan sớm trình báo công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời cung cấp thông tin về các đối tượng nghi vấn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.