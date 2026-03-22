Nhiều tài xế bất ngờ khi bị “truy thu” phí đường cao tốc sau sự cố hỏng barie

Anh Kiệt, chủ một doanh nghiệp kinh doanh hải sản tại Khánh Hòa, cho biết ngày 21-3, xe của công ty anh không hoạt động nhưng tài khoản ETC vẫn bị trừ hơn 437.000 đồng. Khi liên hệ với đơn vị vận hành, anh được giải thích khoản phí này phát sinh từ ngày 13-3 – thời điểm trạm thu phí tại nút giao Phan Thiết, tuyến Phan Thiết – Dầu Giây (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) gặp sự cố kỹ thuật, buộc nhân viên phải chụp biển số xe để xử lý thu phí sau.

Theo anh Kiệt, việc "truy thu" này khiến doanh nghiệp gặp khó trong kiểm soát chi phí. "Hệ thống chỉ cho phép tra cứu lịch sử giao dịch trong vòng một tuần. Quá thời gian này thì không thể kiểm tra lại, trong khi xe của doanh nghiệp liên tục di chuyển nhiều tuyến, rất khó đối soát" - anh nói.

Ô tô xếp hàng dài trước trạm thu phí tại nút giao Phan Thiết, hôm 13-3. Ảnh: DT

Không chỉ trường hợp trên, nhiều chủ phương tiện lưu thông qua tuyến Phan Thiết – Dầu Giây cũng bất ngờ khi nhận thông báo bị trừ tiền sau gần 10 ngày kể từ khi sự cố xảy ra. Việc thu phí "nguội" khiến không ít tài xế lúng túng do thiếu thông tin đối chiếu cụ thể về thời điểm, hành trình.

Trước đó, chiều 13-3, tại trạm thu phí ở nút giao Phan Thiết trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Nhiều ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc theo hướng từ TPHCM đi Phan Thiết khi rẽ ra khỏi tuyến cao tốc tại nút giao này đã phải xếp hàng chờ qua trạm thu phí.

Theo ghi nhận, hệ thống thu phí tại trạm gặp sự cố khiến barie tự động liên tục hạ xuống, làm gián đoạn quá trình xe qua trạm, nhân viên buộc phải dùng điện thoại ghi nhận biển số phương tiện để làm căn cứ thu phí sau

Nhân viên dùng điện thoại ghi lại biển số xe khi trạm thu phí tại nút giao Phan Thiết gặp lỗi hệ thống hôm 13-3. Ảnh: DT

Đại diện đơn vị quản lý tuyến cao tốc cho biết sự cố kỹ thuật đã được khắc phục, hệ thống thu phí hiện đã hoạt động ổn định trở lại.

Tuy nhiên, câu chuyện "truy thu" sau sự cố vẫn đặt ra yêu cầu cần minh bạch dữ liệu và kéo dài thời gian tra cứu giao dịch, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ.