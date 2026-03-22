Thi hành lệnh tạm giam, khám xét chỗ ở với Nguyễn Văn Vũ SN 1994

22-03-2026 - 17:16 PM | Xã hội

Công an xã Bắc Thái Ninh tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Vũ.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 22/3 cho biết, Công an xã Bắc Thái Ninh vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 15/3, Công an xã Bắc Thái Ninh nhận được tin báo của ông P.N.K (sinh năm 1947, trú tại thôn Vị Thủy, xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về việc bị kẻ gian trộm cắp 02 điện thoại di động, gồm 01 điện thoại Samsung Galaxy A14 và 01 điện thoại Nokia, tổng trị giá khoảng 2,9 triệu đồng.

Qua công tác trinh sát và trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, xác định đối tượng che giấu đặc điểm nhận dạng như đeo khẩu trang, đội mũ, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bắc Thái Ninh đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1994, trú tại thôn Nha Xuyên, xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Vũ là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 20/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Vũ về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM

Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM Nổi bật

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 22-3: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

Kết quả xổ số hôm nay, 22-3: Xổ số miền Nam - Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng

16:33 , 22/03/2026
Lật tẩy chiêu trò, bắt nhóm chuyên cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ

Lật tẩy chiêu trò, bắt nhóm chuyên cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ

14:49 , 22/03/2026
Các đại biểu Quốc hội khóa XVI đến từ ngành giáo dục

Các đại biểu Quốc hội khóa XVI đến từ ngành giáo dục

14:21 , 22/03/2026
Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng Quân đội trúng cử ĐBQH khoá XVI

Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng Quân đội trúng cử ĐBQH khoá XVI

13:42 , 22/03/2026

