Đêm nay, nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/3), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, đêm nay, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của đợt không khí lạnh yếu lệch đông.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Hà nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/3

Thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 21-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực vùng núi đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 17-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-31 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.