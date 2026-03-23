Nhiều giám đốc công ty tại Đà Nẵng bị khởi tố

Ngày 23-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã liên tiếp khởi tố 4 vụ án, 6 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị hàng chục tỉ đồng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, từ ngày 13-3 đến 15-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Các bị can gồm: T.T.M – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp (địa chỉ 17 An Mỹ 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà); V.T.L – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng (khối phố Phú Trung 1, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng); Đ.T.M.T – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm (khối phố Phong Lục Tây, phường An Thắng, TP Đà Nẵng); T.V – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam (tổ 12, khối Hà My Trung, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng); cùng Đ.Đ.C (SN 1973, HKTT K387/6 Trường Chinh, tổ 18, phường An Khê, quận Thanh Khê) và L.T.M.N (SN 1973, trú tại 24 An Hải 6, phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Theo điều tra, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp phát sinh chi phí vận chuyển, mua sắm vật tư, thiết bị… nhưng không có hóa đơn GTGT.

Để hợp thức đầu vào, phục vụ kê khai hàng hóa, dịch vụ bán ra và giảm số tiền thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, các bị can đã mua bán hàng trăm hóa đơn GTGT khống, với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng. Chi phí mua hóa đơn dao động từ 6% đến 10% giá trị trước thuế.

Đáng chú ý, trong số các bị can, L.T.M.N và Đ.Đ.C là các đối tượng môi giới, trung gian giữa các đầu nậu và chủ doanh nghiệp, hưởng chênh lệch 1% giá trị trước thuế.

Các đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức dòng tiền theo giá trị hóa đơn, đồng thời xé nhỏ hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhằm né quy định thanh toán qua ngân hàng.

Kết quả điều tra cũng xác định, các doanh nghiệp xuất bán hóa đơn cho Công ty Đất Quảng, Doanh nghiệp Muối Minh Tâm và Công ty Hoàng Nam thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế và đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong các đường dây mua bán trái phép hóa đơn đã bị triệt phá thời gian gần đây.