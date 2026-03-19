Tận thấy nhà máy hóa chất Đức Giang sau khi loạt lãnh đạo bị khởi tố

19-03-2026 - 15:40 PM | Xã hội

Ghi nhận tại nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai) cho thấy, khói trắng đặc kịt liên tục bốc lên từ khu sản xuất. Cây cối xung quanh bám bụi trắng xóa. Một bãi chất thải đen kịt, chất cao như núi nằm sát khu vực nhà máy.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được thành lập từ năm 1963, tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng cục Hóa chất và được cổ phần hóa từ năm 2003. Công ty nhiều năm qua gắn liền với thương hiệu bột giặt Đức Giang và hiện hoạt động trong lĩnh vực hóa chất cơ bản và hóa chất công nghiệp.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có 8 công ty con, 3 chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Hưng Yên, Bình Dương và Lào Cai, với tổng cộng hơn 2.600 nhân viên... Tại Lào Cai, tổ hợp nhà máy của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được đặt tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai), với khoảng 1.700 lao động. Doanh nghiệp tại Lào Cai tổ hợp các nhà máy sản xuất photpho, phân bón, axit photphoric và phụ gia thức ăn gia súc DCP, với tổng công suất hơn 700.000 tấn/năm. Ghi nhận tại đây cho thấy, hoạt động sản xuất và làm việc của công ty, nhân viên vẫn diễn ra bình thường.

Khu vực sản xuất liên tục xả khói trắng đặc kịt, phủ mờ khu vực xung quanh

Bãi thải khổng lồ, đen kịt, chất cao như núi nằm sát khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Những hàng cây trong khu vực sản xuất bám đầy bụi trắng xóa. Người dân sinh sống quanh Khu công nghiệp Tằng Loỏng bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường ở quanh khu vực. "Chúng tôi không phản đối sản xuất vì còn liên quan đến việc làm của nhiều người. Nhưng sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, chứ tình trạng kéo dài thì người dân rất khổ", một người dân địa phương cho biết.

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai cha con ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) và Đào Hữu Duy Anh (con ông Huyền, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) cùng 12 đồng phạm về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Gây ô nhiễm môi trường”…

Theo đó, các sai phạm của Công ty﻿ cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như: Đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải, trên diện tích hàng chục hecta tại địa bàn Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn; khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị chỉ thực hiện quản lý nhà nước theo quy định, chủ yếu liên quan đến đất đai, hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Tính đến ngày 31/12/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có tổng tài sản là 19.550 tỷ đồng (tăng 24% so với đầu năm); tài sản ngắn hạn là 16.123 tỷ đồng; tiền mặt là 1.404 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng là 12.065 tỷ đồng.

Năm 2025, Doanh thu thuần hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang gần 11.266 tỷ đồng (tăng 14%); lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 3.188 tỷ đồng.


Theo Thành Đạt

Tiền Phong

