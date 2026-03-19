Tận thấy nhà máy hóa chất Đức Giang sau khi loạt lãnh đạo bị khởi tố

Tính đến ngày 31/12/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang có tổng tài sản là 19.550 tỷ đồng (tăng 24% so với đầu năm); tài sản ngắn hạn là 16.123 tỷ đồng; tiền mặt là 1.404 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng là 12.065 tỷ đồng.

Năm 2025, Doanh thu thuần hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang gần 11.266 tỷ đồng (tăng 14%); lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 3.188 tỷ đồng.