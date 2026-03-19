Bắt Lưu Viết Dũng - Giám đốc công ty xăng dầu về tội mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

19-03-2026 - 14:49 PM | Xã hội

Giám đốc công ty xăng dầu và các đối tượng liên quan bị khởi tố vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã khởi tố vụ án và khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Trong số này, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can là giám đốc một công ty xăng dầu và 2 hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách hoạt động qua ứng dụng G và X.SM.

Việc khởi tố được thực hiện theo chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hợp tác xã An Phát Khánh EMT Đà Nẵng do ông Lưu Viết Dũng (48 tuổi, tại Hà Nội) làm giám đốc và Hợp tác xã Ngũ Hành Sơn do bà Vũ Thị Quỳnh Hương (68 tuổi, sinh sống ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm giám đốc cùng hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách. Hai đơn vị này sử dụng chung hệ thống nhân sự tại địa chỉ 583 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê.

Các đối tượng tại trụ sở công an (nguồn ảnh CA TPĐN)

Trong quá trình hoạt động, để hợp thức hóa chi phí, cân đối doanh thu và giảm số thuế phải nộp, từ tháng 6/2020 đến tháng 3/2025, ông Lưu Viết Dũng và bà Vũ Thị Quỳnh Hương đã chỉ đạo hai nhân viên liên hệ với Công ty TNHH Quốc Việt New, do ông Nguyễn Hữu Thạch (58 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm giám đốc, để mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã mua tổng cộng 4.649 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 8,9 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Phương Anh

Đời sống và pháp luật

