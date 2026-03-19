Người đàn ông ở Hà Nội bị 3 đối tượng lạ kéo từ trong nhà ra ngoài đánh: Đã rõ nguyên nhân

19-03-2026 - 14:30 PM | Xã hội

Diễn biến dài 3 phút khiến dư luận bức xúc.

Ngày hôm qua (18/3), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị 3 người (1 nữ, 2 nam) kéo từ trong nhà ra ngoài đánh. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại và sau khi đăng tải, sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Theo nội dung camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 16/3, tại nhà anh T. (trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội). Thời điểm đó, 3 người xuất hiện trước cửa nhà anh T., chửi bới và yêu cầu anh ra ngoài.

Một lúc sau, những người này đánh anh T. và kéo nạn nhân ra ngoài tiếp tục hành hung. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương tích trên vùng mặt. Tiền Phong thông tin, sau khi xảy ra sự việc, anh T. đã trình báo cơ quan công an.

Đến hôm nay (19/3), tờ An ninh Thủ đô cho biết, anh T. bị xây xước vùng trán trước, lông mày trái kích thước khoảng 2x1cm và vùng thái dương phải khoảng 3x3cm.

Qua xác minh sơ bộ, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa các hộ dân liên quan đến việc thả chó rông không rọ mõm, gây bức xúc trong khu dân cư. Hiện Công an phường Việt Hưng đã lập hồ sơ, tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

Thủ đoạn che giấu 2 siêu căn hộ chung cao cấp 266 tỷ đồng cạnh Hồ Gươm của trùm lừa đảo Mr. Pips

Hôm nay, 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt làm điều chưa từng có trong lịch sử

Khối tài sản "khủng" của Ngô Thị Thêu - vợ Mr Hunter: 45 bất động sản, 143 miếng vàng và dàn xe đồ sộ Mercedes G63, Lamborghini, Lexus, Porsche

14:19 , 19/03/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ kho nông sản Phạm Thị Phượng sinh năm 1988

13:55 , 19/03/2026
Vụ tài xế Grab và nhạc sĩ Minh Khang: Grab khoá tài khoản tài xế có ĐÚNG LUẬT? - Luật sư lên tiếng

13:40 , 19/03/2026
Phát hiện 43 người nước ngoài thuê nhà kín, lắp dàn máy tính "khủng" ở Bắc Ninh: Hé lộ hoạt động mờ ám phía sau

13:32 , 19/03/2026

