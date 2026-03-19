Người đàn ông ở Hà Nội bị 3 đối tượng lạ kéo từ trong nhà ra ngoài đánh: Đã rõ nguyên nhân

Ngày hôm qua (18/3), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị 3 người (1 nữ, 2 nam) kéo từ trong nhà ra ngoài đánh. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại và sau khi đăng tải, sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Theo nội dung camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 16/3, tại nhà anh T. (trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội). Thời điểm đó, 3 người xuất hiện trước cửa nhà anh T., chửi bới và yêu cầu anh ra ngoài.

Một lúc sau, những người này đánh anh T. và kéo nạn nhân ra ngoài tiếp tục hành hung. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương tích trên vùng mặt. Tiền Phong thông tin, sau khi xảy ra sự việc, anh T. đã trình báo cơ quan công an.





Đến hôm nay (19/3), tờ An ninh Thủ đô cho biết, anh T. bị xây xước vùng trán trước, lông mày trái kích thước khoảng 2x1cm và vùng thái dương phải khoảng 3x3cm.

Qua xác minh sơ bộ, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa các hộ dân liên quan đến việc thả chó rông không rọ mõm, gây bức xúc trong khu dân cư. Hiện Công an phường Việt Hưng đã lập hồ sơ, tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.