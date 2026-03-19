Phát hiện 43 người nước ngoài thuê nhà kín, lắp dàn máy tính “khủng” ở Bắc Ninh: Hé lộ hoạt động mờ ám phía sau

Ngày 6/3/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Nam Sơn kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29 người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc, Myanmar, Đài Loan và Malaysia) có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận được một người Trung Quốc (không rõ lai lịch) thuê làm việc trực tuyến. Nhiệm vụ của nhóm là sử dụng các website và ứng dụng hẹn hò tình dục để tiếp cận, lôi kéo các nạn nhân người Trung Quốc đang sinh sống tại Trung Quốc tham gia. Sau khi nạn nhân đăng ký tài khoản hội viên và lựa chọn người theo nhu cầu, thông tin sẽ được chuyển cho các nhóm khác tiếp tục thực hiện các bước lừa đảo. Các nhóm hoạt động theo hình thức phân công từng khâu riêng biệt và không quen biết trực tiếp nhau nhằm tránh bị phát hiện.

Trước đó, ngày 5/3/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Hạp Lĩnh kiểm tra việc chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh tại cơ sở lưu trú của ông Nguyễn Tuấn Cảnh (sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Thượng – khu đất mới, phường Hạp Lĩnh). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 công dân Trung Quốc đang tạm trú tại đây nhưng không khai báo tạm trú theo quy định.

Qua xác minh, các đối tượng khai nhận được một người Trung Quốc quen qua mạng tuyển dụng để thực hiện công việc lôi kéo người Trung Quốc tại Trung Quốc tham gia các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet. Nhóm này sử dụng các ứng dụng như WeChat, WhatsApp để liên hệ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng tham gia chơi. Mức lương được trả từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, kèm theo tiền thưởng nếu lôi kéo được nhiều người tham gia.

Nhóm đối tượng đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật

Cũng trong đầu tháng 3/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Hạp Lĩnh phát hiện nhóm 8 đối tượng người Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tại nơi tạm trú của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử gồm 9 máy tính, 6 máy tính bảng, 13 điện thoại di động và 3 USB có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo. Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Son ChanHyun (sinh năm 1984, quốc tịch Hàn Quốc) là đối tượng cầm đầu nhóm này.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng do một người Trung Quốc (đang ở Campuchia) tuyển dụng và chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên cơ quan ngoại giao, liên hệ với các cửa hàng, đại lý tại Hàn Quốc đặt mua hàng hóa số lượng lớn với giá cao nhằm tạo lòng tin. Sau đó, chúng dụ bị hại mua giúp một số mặt hàng khác để hưởng chênh lệch. Khi bị hại liên hệ với người bán (do các đối tượng đóng giả), chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Cơ quan Công an xác định, từ khi hoạt động lừa đảo tại Campuchia và Việt Nam đến nay, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 1,2 tỷ Won (tương đương khoảng 21 tỷ đồng). Riêng từ khi sang Việt Nam, các đối tượng đã thực hiện khoảng 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 622.000 Won (khoảng 11 tỷ đồng) của các nạn nhân là người Hàn Quốc đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Toàn bộ số tiền lừa đảo được chuyển vào các tài khoản do đối tượng người Trung Quốc quản lý. Nhóm đối tượng được trả lương bằng tiền ảo USDT, dao động từ 2.000 đến 7.000 USDT mỗi tháng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc liên tiếp phát hiện, bóc gỡ các nhóm tội phạm công nghệ cao cho thấy xu hướng các đối tượng người nước ngoài dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam sau khi bị truy quét tại một số quốc gia trong khu vực. Lợi dụng đặc thù địa bàn có đông người nước ngoài sinh sống và làm việc, các đối tượng tìm cách ẩn náu để tiếp tục hoạt động phạm tội.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các cơ sở lưu trú cần chấp hành nghiêm quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài; đồng thời nâng cao cảnh giác với các trường hợp có biểu hiện bất thường như nhờ người Việt Nam đứng tên thuê nhà, sinh hoạt khép kín, lắp đặt nhiều thiết bị điện tử, sử dụng internet tốc độ cao. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Việc liên tiếp phát hiện, bóc gỡ các ổ nhóm tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài cho thấy sự chủ động, quyết liệt của Công an tỉnh Bắc Ninh trong đấu tranh với loại tội phạm này, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng Việt Nam làm nơi trung chuyển, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.