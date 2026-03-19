Bắt nghi phạm 18 tuổi gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng ở Hưng Yên

Sáng 19-3, Công an phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) cho biết đang củng cố tài liệu để xử lý L.K.K. (SN 2008, trú tại Tổ dân phố Tiên Xá 1, phường Mỹ Hào), nghi phạm gây ra vụ cướp giật tại một tiệm vàng trên địa bàn phường.

Nghi phạm L.K.K. khai nhận hành vi phạm tội

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 17-3, Công an phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên nhận được trình báo của bà B.T.H. (SN 1980, trú tại phường Mỹ Hào) về việc cửa hàng vàng của gia đình vừa bị một đối tượng giả vờ vào hỏi mua vàng, sau đó cướp giật 1 chiếc nhẫn vàng rồi tẩu thoát bằng xe máy.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Mỹ Hào đã tập trung lực lượng, tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra, truy tìm đối tượng.

Quá trình xác minh, điều tra, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do thời điểm đối tượng thực hiện hành vi cướp giật vào buổi trưa, ít người qua lại; đối tượng lại có sự chuẩn bị khi mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, che kín mặt gây khó khăn cho việc nhận diện.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của cán bộ chiến sĩ Công an phường, chỉ sau thời gian ngắn tập trung rà soát, sàng lọc đối tượng, Công an phường Mỹ Hào đã nhanh chóng xác định nghi phạm là L.K.K. (SN 2008, trú tại Tổ dân phố Tiên Xá 1, phường Mỹ Hào). Sau hơn 1 giờ kể từ khi bị hại trình báo, Công an phường Mỹ Hào đã truy vết, bắt giữ thành công đối tượng.

Lực lượng công an dẫn giải nghi phạm N.K.K đến tiệm vàng

Tại cơ quan Công an, nghi phạm L.K.K. đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng của bà H..

K. khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17-3, K. điều khiển xe máy BKS 89AH-015.28 đến cửa hàng vàng của bà H. giả vờ mua vàng. Sau khi hỏi mua một chỉ vàng nhẫn, lợi dụng sơ hở, K. cầm chiếc nhẫn chạy ra xe, mở khóa, nổ máy bỏ chạy. Đối tượng điều khiển xe máy đến một khu đất giãn dân để vứt áo chống nắng và mũ, sau đó về nhà thay quần áo, mang chiếc nhẫn vừa cướp giật đi bán với số tiền 17 triệu đồng.