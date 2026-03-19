Từ ngày 1.5, chồng ép vợ nghỉ làm, ở nhà nội trợ bị phạt đến 10 triệu đồng

19-03-2026 - 09:59 AM | Xã hội

Từ 1.5.2026, theo Nghị định số 76/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập sẽ bị phạt tiền đến 10 triệu đồng.

Ngày 16.3.2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 125/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 5 Nghị định số 76/2026/NĐ-CP quy định như sau:

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến gia đình

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính;

b) Đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính;

b) Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định.

3. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính...

Như vậy, theo quy định mới, Chính phủ đã nâng mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng lên mức từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính.

Do đó, nếu chồng cản trở vợ đi làm sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng kể từ ngày Nghị định số 76/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1.5.2026).

Lưu ý: Mức phạt tiền nêu trên là mức áp dụng đối với cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (khoản 2 Điều 5 Nghị định 125/2021/NĐ-CP).

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới ra sao?

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới được quy định tại Điều 3 Nghị định 125/2021/NĐ-CP như sau:

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới là một năm.

- Hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới đã kết thúc là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ xác định hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện vi phạm hành chính. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày đã thực hiện xong hành vi vi phạm đó.

- Hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới đang được thực hiện là hành vi đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện vi phạm hành chính và hành vi đó vẫn đang xâm hại trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực bình đẳng giới.


Theo Nam An

Báo Văn Hóa

Hôm nay, 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt làm điều chưa từng có trong lịch sử

Hôm nay, 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt làm điều chưa từng có trong lịch sử Nổi bật

Gia đình chi hàng tỷ đồng tìm mối quan hệ "chạy" giám định tâm thần hòng giúp trùm lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam thoát tội

Gia đình chi hàng tỷ đồng tìm mối quan hệ "chạy" giám định tâm thần hòng giúp trùm lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam thoát tội Nổi bật

Phạt 40 triệu đồng, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu làm điều này ở sân bay

Phạt 40 triệu đồng, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu làm điều này ở sân bay

09:19 , 19/03/2026
Tăng lương hưu tối đa 8% từ 1/7: Người dân được thêm bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Tăng lương hưu tối đa 8% từ 1/7: Người dân được thêm bao nhiêu tiền mỗi tháng?

09:07 , 19/03/2026
Quy định mới về giấy tờ khi đi máy bay, người dân cần biết

Quy định mới về giấy tờ khi đi máy bay, người dân cần biết

08:31 , 19/03/2026
Công an cảnh báo người dân về cuộc gọi không nên nghe, không gọi lại

Công an cảnh báo người dân về cuộc gọi không nên nghe, không gọi lại

07:50 , 19/03/2026

