Tăng lương hưu tối đa 8% từ 1/7: Người dân được thêm bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trong bối cảnh mức lương cơ sở dự kiến tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Theo nội dung dự thảo, từ ngày 1/7 tới, người đang hưởng lương hưu và các khoản trợ cấp có thể được điều chỉnh theo một trong hai phương án đang được cơ quan soạn thảo đưa ra.

Phương án 1: Tăng 4,5% với đa số nhóm, riêng một số đối tượng tăng 8%

Ở phương án đầu tiên, Bộ Nội vụ đề xuất chia nhóm thụ hưởng để áp dụng mức điều chỉnh khác nhau.

Theo đó, nhiều nhóm đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ được tăng thêm 4,5%, đồng thời cộng thêm 200.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Nhóm này gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hàng tháng; lực lượng vũ trang đã phục viên, xuất ngũ về địa phương khi chưa đủ 20 năm công tác nhưng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; cùng người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp.

Riêng ba nhóm đối tượng khác được đề xuất tăng ở mức cao hơn là 8%. Đây là những người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ trước ngày 1/1/1995; và người lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, cũng chưa đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội nhưng đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp từ trước ngày 1/1/1995, dự thảo tiếp tục tính đến phương án hỗ trợ bổ sung để nâng mức hưởng tối thiểu. Cụ thể, người đang nhận dưới 3,5 triệu đồng mỗi tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng mỗi tháng; người hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng mỗi tháng sẽ được điều chỉnh lên mức 3,8 triệu đồng mỗi tháng.

Phương án 2: Tăng đồng loạt 8% cho tất cả các nhóm đang hưởng

Khác với phương án một, phương án hai được xây dựng theo hướng điều chỉnh thống nhất cho toàn bộ các nhóm đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, tất cả đối tượng hiện hưởng sẽ cùng được tăng thêm 8% trên mức đang nhận. Với nhóm nghỉ hưu hoặc hưởng trợ cấp từ trước ngày 1/1/1995, dự thảo cũng giữ định hướng điều chỉnh để mức hưởng đạt tối thiểu 3,8 triệu đồng mỗi tháng.

Cách thiết kế này hướng tới sự đồng đều về tỷ lệ tăng, giúp việc áp dụng chính sách trở nên đơn giản hơn, đồng thời tạo mặt bằng điều chỉnh chung giữa các nhóm đối tượng.

Điều chỉnh lương hưu diễn ra cùng thời điểm tăng lương cơ sở

Việc xây dựng phương án tăng lương hưu và trợ cấp diễn ra đồng thời với kế hoạch nâng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Đây được xem là một trong những căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng tính toán mức điều chỉnh phù hợp cho các nhóm thụ hưởng chính sách an sinh.

Ngoài ra, năm 2026 cũng ghi nhận việc tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng theo lộ trình. Nam sẽ nghỉ hưu ở tuổi 61 tuổi 6 tháng, còn nữ là 57 tuổi. Điều kiện hưởng lương hưu cũng được điều chỉnh theo lộ trình này.

Trước đó, từ ngày 1/7/2025, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu để đủ điều kiện hưởng lương hưu đã giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm, mở rộng cơ hội tiếp cận chế độ hưu trí cho người lao động.

Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.