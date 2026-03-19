Cục CSGT thông báo khẩn

Theo Cục CSGT, việc dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định là hành vi đặc biệt nguy hiểm. Khi các phương tiện phía sau lưu thông với tốc độ cao, chỉ một xe dừng đột ngột có thể gây va chạm dây chuyền, tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng.

Để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT (Đội 6) đã đồng loạt triển khai 10 tổ tuần tra, sử dụng camera nghiệp vụ ghi nhận các trường hợp dừng, đỗ sai quy định trên các tuyến cao tốc: TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây; Phan Thiết – Dầu Giây; Phan Thiết – Vĩnh Hảo; Cam Lâm – Vĩnh Hảo; Nha Trang – Cam Lâm; Vân Phong – Nha Trang và tiến hành xử phạt nguội theo quy định.

Riêng ngày 18/3, Đội 6 đã ghi nhận 34 trường hợp dừng, đỗ sai quy định và đã gửi thông báo xử phạt đến các chủ phương tiện.

Các hành vi tập trung xử lý gồm: dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi gặp sự cố buộc phải dừng xe tại làn khẩn cấp; không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m khi dừng xe trên phần làn đường xe chạy do sự cố.

Khi lưu thông trên cao tốc, nếu gặp tình huống khẩn cấp như xe hỏng, nổ lốp, hết nhiên liệu, tai nạn, va chạm hoặc người trên xe gặp vấn đề sức khỏe, người lái xe bắt buộc phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát lề phải; bật đèn cảnh báo nguy hiểm; đặt biển/cọc/chóp cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m; đưa người trên xe ra ngoài hộ lan phía bên phải đường; trường hợp va chạm nhẹ cần ghi nhận hình ảnh hiện trường rồi nhanh chóng đưa xe vào làn khẩn cấp và thực hiện đầy đủ biện pháp cảnh báo; đồng thời gọi ngay CSGT theo số 1900 8099 hoặc đơn vị quản lý đường cao tốc để được hỗ trợ.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không dừng, đỗ xe tùy tiện trên cao tốc, vì chỉ một hành vi chủ quan có thể đánh đổi bằng tính mạng của chính mình và người khác.