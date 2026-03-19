Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ kho nông sản Phạm Thị Phượng sinh năm 1988

19-03-2026 - 13:55 PM | Xã hội

Công an đang mở rộng điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phạm Thị Phượng (SN 1988, trú xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai).

Ngày 18/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết trên báo Dân Trí rằng đang mở rộng điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phạm Thị Phượng (SN 1988, trú xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai), đồng thời phát thông báo tìm những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ việc.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong năm 2025, Phượng thuê một nhà kho tại phường Hội Phú để tổ chức hoạt động mua bán nông sản, chủ yếu là sầu riêngchanh dây. Trong quá trình giao dịch, người phụ nữ này đưa ra thông tin nhận ký gửi nông sản cho người dân có nhu cầu tiêu thụ hàng hóa.

Chân dung Phạm Thị Phượng. Ảnh: Báo NLĐ

Tuy nhiên, thay vì thực hiện việc mua bán, thanh toán theo thỏa thuận, Phượng bị xác định đã đem số nông sản nhận ký gửi bán lấy tiền rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Báo Người lao động dẫn thông tin từ cơ quan công an xác định với thủ đoạn trên, Phượng đã chiếm đoạt của nhiều người dân số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện tài sản bị chiếm đoạt, nhiều người đã đến cơ quan chức năng trình báo. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị canra lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Phượng để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhằm phục vụ quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị những ai là bị hại trong vụ việc liên quan đến Phạm Thị Phượng sớm liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết.

Người dân có liên quan có thể liên hệ điều tra viên Lâm Sanh Đức, số điện thoại 0976.959.589.


Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

