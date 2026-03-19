Khối tài sản "khủng" của Ngô Thị Thêu - vợ Mr Hunter: 45 bất động sản, 143 miếng vàng và dàn xe đồ sộ Mercedes G63, Lamborghini, Lexus, Porsche

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam (SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Bị can Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, có 72 người khác bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” , “Rửa tiền”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo kết luận điều tra, Ngô Thị Thêu là vợ của Mr Hunter nên biết rõ nhân sự, mô hình, cách thức tổ chức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Phó Đức Nam cùng chồng mình cầm đầu.

Do là vợ của Lê Khắc Ngọ và là bạn học cùng trường với bị can Đào Văn Nam (sau này Nam kết hôn với em gái Thêu) nên năm 2021, Thêu can thiệp, nhờ bị can Đinh Thị Dung tuyển dụng Nam vào nhóm của Dung. Quá trình làm việc, khi được đưa lên các vị trí quản lý cấp cao hơn như Leader, SM, quản lý văn phòng, Nam đều thông báo cho Thêu và được trao đổi, động viên cố gắng làm việc.

Ngoài ra, Thêu còn giới thiệu 2 người khác bán cơm cho các văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh của Nam và Ngọ tại Hà Nội. Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Ngô Thị Thêu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phó Đức Nam.

Ngày 15/10/2024, công an khám xét nhà của Ngô Thị Thêu tại chung cư số 136 Hồ Tùng Mậu, phát hiện 6 chỉ vàng, hơn 500 triệu đồng cùng 44.500 USD.

Tháng 11/2024, cơ quan điều tra khám xét 1 căn hộ khác của Thêu, cũng ở 136 Hồ Tùng Mậu thu 143 miếng vàng; 18,3 tỷ đồng; hơn 40.000 USD cùng 40 thẻ/sổ tiết kiệm, mỗi thẻ có từ vài trăm đến 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 9 ô tô của vợ chồng Ngô Thị Thêu, Lê Khắc Ngọ, gồm các hãng Jaguar, Porsche, Landcruiser, Lamborghini, Lexus, Mercedes G63… Có 45 bất động sản của cặp vợ chồng này cũng bị kê biên.

Trước đó, Lê Thị Thêu từng bỏ trốn ra nước ngoài nên Văn phòng Interpol Việt Nam phải đề nghị và Ban Tổng thư ký Interpol ra Lệnh truy nã quốc tế đồng thời đề nghị Văn phòng Interpol các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng Ngô Thị Thêu cho Cảnh sát Việt Nam.

Ngày 22/5/2025, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan, cảnh sát sở tại phối hợp với Văn phòng INTERPOL Việt Nam xác định đúng đối tượng và sau đó tiến hành bắt giữ.

Từ ngày 14 - 15/8/2025, Tổ công tác của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam.