"Nữ tổng quản" đứng sau hệ thống công ty ma, giúp sức cho Mr Pips Phó Đức Nam rửa tiền lừa đảo nghìn tỷ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam (32 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".

Theo kết luận, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Nam chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú TP.HCM) liên hệ với Phó Đức Thắng (58 tuổi, cha của Nam) để nhờ tìm giúp thông tin người đứng tên mở công ty.

Ông Thắng sau đó mượn căn cước công dân của một nam đồng nghiệp, chụp ảnh gửi cho Tâm để làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ một người khác đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.

Sau đó, Phó Đức Nam chỉ đạo dì ruột là Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Nguyễn Thanh Tâm sử dụng danh nghĩa pháp nhân hai công ty trên, dùng tiền chiếm đoạt của các bị hại (do Tâm quản lý) mua, bán các bất động sản ở TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Bị can Phó Đức Nam thời điểm chưa bị bắt

Mặt khác Tâm còn mua, đứng tên và trực tiếp quản lý các bất động sản. Đồng thời Nam còn nhờ Phó Đức Thắng và mẹ là Lê Thị Liễu đứng tên một số bất động sản.

Theo kết luận điều tra, dù không được cấp giấy phép nhưng các nghi phạm trong vụ án vẫn điều hành hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính. Nhóm này tạo lập các website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.

Năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ), cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới.

Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó. Uran hướng dẫn Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi, ở TP.HCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Uran và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai hoạt động tại Việt Nam. Về nước Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing.

Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sản giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Hệ thống này núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma".

Cơ quan chức năng xác định Mr Pips Phó Đức Nam đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ với số tiền là 1.301 tỷ đồng. Còn Mr Hunter Lê Khắc Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỷ đồng.