Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào 2 ngày liên tiếp

18-03-2026 - 19:31 PM | Xã hội

Do tác động của đợt không khí lạnh yếu, vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa rào rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày tới, miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nắng và xuất hiện nắng nóng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất 25-31 độ.

Tuy nhiên, khoảng 21-22/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông do tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu, nền nhiệt giảm nhẹ 1-2 độ.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Công an nhân dân).

Nhận định về thời điểm xuất hiện nắng nóng tại Bắc Bộ, trao đổi với tờ Sức khoẻ và đời sống, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng.

Sau đó từ khoảng cuối tháng 5, nắng nóng sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/3

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 21-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-32 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo nóng, tất cả người dân có camera tại nhà chú ý!

Công an cảnh báo nóng, tất cả người dân có camera tại nhà chú ý! Nổi bật

398 chủ xe có biển số bị phạt nguội qua camera AI nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

398 chủ xe có biển số bị phạt nguội qua camera AI nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 Nổi bật

Tin vui cho hàng triệu gia đình từ 1.7: Phụ nữ sinh con thứ 2 được nghỉ 7 tháng, chồng nghỉ 10 ngày

Tin vui cho hàng triệu gia đình từ 1.7: Phụ nữ sinh con thứ 2 được nghỉ 7 tháng, chồng nghỉ 10 ngày

17:10 , 18/03/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 18-3: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay, 18-3: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

16:59 , 18/03/2026
Khám xét, bắt giữ Nguyễn Thị Mỹ Dung và 4 người đàn ông

Khám xét, bắt giữ Nguyễn Thị Mỹ Dung và 4 người đàn ông

16:40 , 18/03/2026
Mảnh giấy thông báo “nghỉ hưu” của người phụ nữ đi xin nước gạo khiến nhiều người xúc động: “Nhờ mọi người mà con tôi được ăn học…”

Mảnh giấy thông báo “nghỉ hưu” của người phụ nữ đi xin nước gạo khiến nhiều người xúc động: “Nhờ mọi người mà con tôi được ăn học…”

15:20 , 18/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên