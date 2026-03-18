Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào 2 ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày tới, miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nắng và xuất hiện nắng nóng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất 25-31 độ.

Tuy nhiên, khoảng 21-22/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông do tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu, nền nhiệt giảm nhẹ 1-2 độ.

Nhận định về thời điểm xuất hiện nắng nóng tại Bắc Bộ, trao đổi với tờ Sức khoẻ và đời sống, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng.

Sau đó từ khoảng cuối tháng 5, nắng nóng sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/3

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 21-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-32 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.