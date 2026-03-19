Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Quang Khải 18 tuổi

19-03-2026 - 14:59 PM | Xã hội

Sáng 19/3, Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trong ô tô của một người dân.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 10/3, anh Trần Đ. (47 tuổi, trú phường Hòa Cường) đậu xe ô tô trước nhà rồi vào nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, anh Đ. phát hiện xe không khóa cửa, kiểm tra bên trong thì bị mất 49 triệu đồng. Do bận công việc, đến ngày 14/3, anh Đ. mới đến Công an phường trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Cường đã khẩn trương điều tra, xác minh; đến ngày 16/3 đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Trần Ngọc Quang Khải (18 tuổi, trú phường An Hải).

Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Trần Ngọc Quang Khải (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại cơ quan Công an, Khải khai nhận: rạng sáng 11/3 đã đi bộ qua nhiều tuyến đường trên địa bàn, chủ động tìm kiếm các xe ô tô đậu ngoài đường có dấu hiệu không khóa cửa, như gương chiếu hậu không gập, để thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi phát hiện xe của anh Đ., đối tượng đã mở cửa, lục tìm trong hộc xe và lấy toàn bộ số tiền 49 triệu đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 19,2 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Hòa Cường đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Quang Khải về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên