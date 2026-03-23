Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số điện thoại vừa bị công an chỉ đích danh, thấy cuộc gọi đến đừng nghe máy

23-03-2026 - 07:57 AM | Xã hội

Đây là số điện thoại lừa đảo được công an cảnh báo mới đây.

Ngày 19/3, Công an xã Giai Lạc (Nghệ An) cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng hình thức mạo danh lực lượng công an để đe dọa, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 18/3, lực lượng công an phát hiện bà M.T.H (70 tuổi, trú tại địa phương) đang đạp xe đến một tiệm vàng với ý định bán 19 chỉ vàng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, công an đã tiến hành xác minh và xác định bà H. đang bị các đối tượng lạ gọi điện giả danh cán bộ công an đe dọa.

Các đối tượng thông báo bà H. có liên quan đến một đường dây rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy, sau đó hướng dẫn bà liên hệ với một người tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an). Nhóm này yêu cầu bà kê khai tài sản và chuyển tiền để “chứng minh tài sản hợp pháp”. Khi bà H. đang chuẩn bị bán vàng để chuyển tiền, công an đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn thiệt hại.

Cùng ngày, tại xã Hùng Việt (Phú Thọ), Công an địa phương tiếp nhận tin báo từ Quỹ Tín dụng Phú Lạc về việc ông L.V.V (sinh năm 1953) có biểu hiện bất thường khi đến rút tiền tiết kiệm.

Công an kịp thời ngăn cản ông L.V.V khi đến làm thủ tục rút tiền tiết kiệm với mục đích chuyển khoản theo yêu cầu của một người lạ. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Theo trình bày, ông V. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là “Minh”, cán bộ công an tỉnh, sử dụng số điện thoại 0354.716.975. Đối tượng này cho rằng số tiền của ông liên quan đến một vụ án lừa đảo và yêu cầu ông rút toàn bộ 40 triệu đồng để chuyển vào tài khoản mang tên Đặng Hoàng Sơn tại ngân hàng MBBank.

Để gây sức ép, các đối tượng liên tục đe dọa sẽ bắt giữ nếu ông không hợp tác, đồng thời hướng dẫn cách đối phó khi bị người khác hỏi. Do hoang mang, ông V. đã làm thủ tục rút tiền. Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt, giải thích và giúp ông nhận diện đây là thủ đoạn lừa đảo.

Từ các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng. Công an không làm việc qua điện thoại để yêu cầu chuyển tiền hoặc cài đặt phần mềm. Khi cần làm việc, cơ quan chức năng sẽ gửi giấy mời hoặc làm việc trực tiếp thông qua công an địa phương.

Người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần được tuyên truyền để nhận diện các chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên