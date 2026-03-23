Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn qua đời

23-03-2026 - 06:55 AM | Xã hội

Chiều tối 22/3, Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM thông báo, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã qua đời lúc 17g22 ngày 22/3/2026 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận, sau thời gian chống chọi bệnh.

Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM cũng thông tin để các giáo xứ đổ chuông sầu kéo dài 10 phút vào 20 giờ tối cùng ngày. Chương trình tang lễ Đức Hồng y sẽ được thông báo sau.

Trước đó, ngày 9/2, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy do xuất huyết dạ dày, bệnh tim mạch, hoại tử chân.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ảnh: Tổng Giáo phận TPHCM

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh tại Hòa Thành, Cà Mau ngày 5/3/1934.

Đức Hồng y theo học triết học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong giai đoạn 1954-1956, sau đó về Bạc Liêu dạy học đến năm 1961 mới quay lại học thần học trong 4 năm.

Ngài từng du học ngành quản trị và giáo dục tại Đại học Loyola (Mỹ) từ năm 1968-1971 rồi về nước, tiếp tục dạy ở Tiểu Chủng viện Á Thánh Quí đến năm 1974 thì được bổ nhiệm làm giám đốc cơ sở này. Năm 1988, ngài trở thành Giám đốc tiên khởi của Đại Chủng viện Thánh Quí.

Tháng 3/1998, Đức cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu từ ngày 22/3/2014.


Theo Ngô Tùng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM

Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM Nổi bật

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý Nổi bật

Khởi tố "nhân viên ngân hàng" Phạm Tùng Lâm SN 2002

Khởi tố "nhân viên ngân hàng" Phạm Tùng Lâm SN 2002

21:59 , 22/03/2026
Chuyển Cơ quan điều tra hồ sơ vụ livestream, xuyên tạc khi CSGT đo nồng độ cồn ở Tuyên Quang

Chuyển Cơ quan điều tra hồ sơ vụ livestream, xuyên tạc khi CSGT đo nồng độ cồn ở Tuyên Quang

21:40 , 22/03/2026
Đêm nay, nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to

Đêm nay, nhiều nơi tại Bắc Bộ có mưa to

21:21 , 22/03/2026
Nữ sinh ở Hà Nội mất hơn 800 triệu đồng, phát hiện bất thường từ cuộc gọi

Nữ sinh ở Hà Nội mất hơn 800 triệu đồng, phát hiện bất thường từ cuộc gọi

21:17 , 22/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên