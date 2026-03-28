Ra lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Văn Thượng SN 1992

Theo Duy Anh | 28-03-2026 - 12:38 PM | Xã hội

Đối tượng Đinh Văn Thượng bị cáo buộc sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/3, Bộ Công an thông tin, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện đối tượng Đinh Văn Thượng (sinh năm 1992, trú tại xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn) có dấu hiệu sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện các hành vi trái pháp luật với mục đích để trục lợi.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Đối tượng Đinh Văn Thượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Kết quả điều tra xác định: Thượng và vợ có một thửa đất diện tích trên 400m² tại thôn Bản Khính, xã Khánh Khê, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hai vợ chồng.

Do cần tiền, đối tượng đã mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtĐ thật thế chấp tại ngân hàng để vay vốn. Sau đó, do cần tiền, Thượng nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thông tin trùng khớp giấy tờ thật đang thế chấp nhằm phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 1/2026, Thượng sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp, vay của ông H.K.T (trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) số tiền 200 triệu đồng.

Sau khi sử dụng hết số tiền này, đối tượng tiếp tục gặp ông L.V.B (sinh năm 1977, trú tại thành phố Hà Nội) đặt vấn đề chuyển nhượng chính thửa đất trên với giá 400 triệu đồng.

Khi ông L.V.B đồng ý và chuyển trước 300 triệu đồng tiền đặt cọc, Thượng đã dùng số tiền này trả cho ông H.K.T để lấy lại giấy tờ giả, tiếp tục mang đi làm thủ tục chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt số tiền còn lại.

Ngày 18/3, khi Thượng đang sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để làm các thủ tục chuyển nhượng thì bị cảnh sát phát hiện, bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thượng, Cơ quan điều tra còn thu giữ thêm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả của đối tượng Đinh Văn Thượng bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ (Ảnh: Bộ Công an).

Tại cơ quan điều tra, Thượng khai nhận đã yêu cầu làm giả giấy tờ với mức độ tinh vi, giống với bản thật. Khi sử dụng thế chấp, mua bán, đối tượng đưa ra mức giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực của tài sản nhằm tạo sức hấp dẫn, đánh vào tâm lý chủ quan của bị hại. Bên cạnh đó, do thửa đất là có thật, đứng tên chính chủ, không có tranh chấp nên các bị hại dễ dàng tin tưởng và thực hiện giao dịch.

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Thượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đề nghị ai là bị hại của đối tượng Đinh Văn Thượng liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (qua điều tra viên theo số điện thoại 0979860100) để được hướng dẫn, giải quyết.

