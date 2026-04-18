Tạm giữ khẩn cấp tài xế Vi Văn Chung sau clip diễn xiếc trên cao tốc

Ngày 17/4/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an phường Nếnh đang tạm giữ Vi Văn Chung (sinh năm 1993, đăng ký hộ khẩu thường trú Bản Liên Phương, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đang tạm trú và ở tại tổ dân phố Giá, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, anh N. V.D. điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thì bị Vi Văn Chung đi xe máy mang biển số: 37X5-0167, có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, tạt đầu, cản trở không cho các xe ô tô lưu thông bình thường... Ngày 1/4, anh D. trình báo sự việc với Công an phường Nếnh.

Đồng thời, diễn biến vụ việc được ghi hình, đưa lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Đối tượng Chung - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Nếnh đã tổ chức xác minh, triệu tập Vi Văn Chung đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Chung đã khai nhận hành vi của mình. Trưởng Công an phường Nếnh ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Tuấn để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc được điều tra viên bố trí tại Công an phường Nếnh thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/3/2026, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có hành vi nguy hiểm tại Km 128+950, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (chiều Bắc Giang đi Hà Nội), bất chấp đây là tuyến đường cấm xe mô tô.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, ba lực lượng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Nếnh đã khẩn trương phối hợp điều tra, xác minh.

Hình ảnh Chung đánh võng trên cao tốc

Theo tài liệu điều tra, sáng ngày 29/3/2026, sau khi uống rượu tại phòng trọ, đối tượng điều khiển xe mô tô di chuyển qua nhiều khu vực, không có mục đích cụ thể. Đến khoảng 14h cùng ngày, đối tượng điều khiển xe đi vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng, cản trở các phương tiện ô tô phía sau. Toàn bộ hành vi đã bị người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.