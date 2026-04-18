UBND TPHCM có thêm 1 Ủy viên

Theo Lê Vĩnh | 18-04-2026 - 14:21 PM | Xã hội

Ông Trương Trung Kiên được đại biểu HĐND TPHCM thống nhất bầu bổ sung vào Ủy viên UBND TPHCM với tỉ lệ 98,99%

Sáng 18-4, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành làm công tác nhân sự. 

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng ông Trương Trung Kiên (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Hữu Hạnh

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

Đại biểu bỏ phiếu. Ảnh: Hữu Hạnh

Kết quả, đại biểu HĐND TPHCM thống nhất bầu bổ sung ông Trương Trung Kiên vào Ủy viên UBND TPHCM với tỉ lệ 98,99%.

Trước đó, ngày 15-4, ông Trương Trung kiên được Chủ tịch UBND TPHCM giao Quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Ngày 17-4, ông Trương Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

Ông Trương Trung Kiên, sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ quy hoạch, cử nhân chính trị. 

Ông Trương Trung Kiên cũng từng trải qua các vị trí công tác khác như Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ).

Shipper khẳng định đã giao hàng nhưng chủ nhà tìm mãi không thấy: Đoạn camera an ninh "rửa oan"

Thông tin quan trọng đối với tất cả những người đã bán ô tô, xe máy

"Nữ quái" nhặt được chìa khóa phòng trọ rồi thản nhiên vào "vét sạch" bộ sưu tập dây chuyền, nhẫn, vòng simen

Vì sao các chủ thuê bao di động bắt buộc phải thực hiện yêu cầu này theo quy định mới

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Quỳnh SN 1973

Tạm giữ khẩn cấp tài xế Vi Văn Chung sau clip diễn xiếc trên cao tốc

