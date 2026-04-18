Chuyển khoản thành công 700 triệu đồng, người đàn ông SN 1994 liền gọi điên xin lại số tiền: Chủ tài khoản MB Bank phải trình báo công an

Ngày 18/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời hỗ trợ một người phụ nữ xác minh và hoàn trả an toàn 700 triệu đồng chuyển nhầm, ngăn ngừa nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo.

Theo đó, trong quá trình công tác địa bàn, ngày 09/4, đồng chí Thiếu tá Trần Trung Hiếu – Phó Đội trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh, đã tiếp nhận tin phản ánh của bà Nguyễn Thị Cúc (sinh năm 1964, trú tại thôn Nông Lâm, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) về việc có người lạ gọi điện đề nghị nhận lại số tiền 700 triệu đồng vừa chuyển vào tài khoản của bà.

Đồng chí Thiếu tá Trần Trung Hiếu hỗ trợ người dân nhận lại sô tiền chuyển khoản nhầm

Đáng chú ý, đây là tài khoản ngân hàng bà Cúc đã không sử dụng trong nhiều năm, không còn nhớ thông tin đăng nhập. Khi nhận được cuộc gọi, công dân tỏ ra lo lắng, nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo.

Trước tình hình trên, đồng chí Hiếu đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn bà Cúc tuyệt đối không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào khi chưa được xác minh chính thức từ cơ quan chức năng và ngân hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin và báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng chí Hiếu đã chủ động phối hợp với ngân hàng để xác minh giao dịch. Qua xác minh, chủ tài khoản chuyển tiền là anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1994, trú tại xã Quảng Oai, TP Hà Nội).

Quá trình xác minh được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Thông qua phối hợp với Công an xã Quảng Oai (TP Hà Nội), Ngân hàng Quân đội và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa xác định đây là trường hợp chuyển tiền nhầm. Trên cơ sở đó, đồng chí Hiếu đã hướng dẫn bà Nguyễn Thị Cúc hoàn thiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả đầy đủ số tiền 700 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Tuấn theo đúng quy định.

Việc xử lý kịp thời, đúng quy định không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro, thiệt hại về tài sản mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lợi dụng giao dịch tài chính để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng và giao dịch ngân hàng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại lớn cho người dân. Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo:

- Khi nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý; tuyệt đối không tự ý sử dụng;

- Nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi yêu cầu chuyển trả tiền gấp, giả danh cơ quan chức năng hoặc đe dọa liên quan pháp luật nhằm gây áp lực;

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.