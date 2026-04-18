Cháy dữ dội nhà xưởng phía sau cây xăng ở phường Tân Hiệp, TPHCM

Clip Cháy lớn tại nhà xưởng phía sau cây xăng, khói đen cuồn cuộn

Tối 18-4, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khẩn trương dập tắt vụ cháy xảy ra tại một nhà xưởng trên địa bàn phường Tân Hiệp.

Cột khói đen bốc cao từ vụ cháy nhà xưởng phía sau cây xăng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại nhà xưởng trên đường Tân Hiệp 17. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa lan nhanh, kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khiến nhiều người lo lắng.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân và lực lượng bảo vệ tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy mini cùng nguồn nước để dập lửa. Tuy nhiên, bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên hỏa hoạn nhanh chóng bùng phát, lan rộng ra xung quanh.

Đáng chú ý, nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn nằm phía sau một cây xăng và gần khu dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 32, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các phương án tiếp cận đám cháy, phun nước làm mát và ngăn chặn cháy lan sang khu vực xung quanh.

Sau gần 1 giờ nỗ lực khống chế, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.