Truy nã đặc biệt, yêu cầu Đặng Thị Huệ SN 1972 sớm ra đầu thú

Theo Trang Anh | 15-04-2026 - 21:41 PM | Xã hội

Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Đặng Thị Huệ sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 15/4 vừa thông báo quyết định truy nã Đặng Thị Huệ (sinh năm: 1972, trú tại: phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, tức xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũ).

Theo hồ sơ, ngày 29/3/2014, Đặng Thị Huệ có hành vi dùng dao, típ nước gây thương tích cho chị Trần Thị T., trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên (xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình cũ) sau khi thực hiện hành vi phạm tội đối tượng Đặng Thị Huệ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Công an Thành phố Thái Bình cũ) đã ra Quyết định truy nã số 06/QĐ ngày 08/4/2014 đối với bị can Đặng Thị Huệ. Đối tượng có đặc điểm nhận dạng: có nốt ruồi nhỏ cách khoảng 2cm dưới cằm. Nghề nghiệp lao động tự do, quốc tịch Việt Nam.

Quyết định truy nã Đặng Thị Huệ - Ảnh: Công an Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Đặng Thị Huệ sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Việc tự nguyện ra đầu thú sẽ được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng Đặng Thị Huệ, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Hưng Yên địa chỉ số 06 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0333101089 hoặc Viện Kiểm sát nhân dân, Công an xã/phường, chính quyền địa phương nơi gần nhất để kịp thời phối hợp bắt giữ.

Những trường hợp cố tình che giấu, chứa chấp hoặc giúp sức cho đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

