Khởi tố Ngô Thị Thu Hà SN 1984 và hàng chục người khác

Ngày 20/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can ở nhiều tỉnh, thành phố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng Internet với số tiền hàng tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Đoàn Văn Tùng (sinh năm 1998, ở tỉnh Thanh Hóa); Ngô Thị Thu Hà (sinh năm 1984, ở Bắc Ninh); Đỗ Xuân Thành (sinh năm 1993, ở Ninh Bình). Các đối tượng Đánh bạc bị khởi tố gồm: Trần Duy Khánh (sinh năm 1989, ở Hưng Yên); Phạm Tuấn Dũng (sinh năm 1999, ở Hưng Yên); Phạm Hồng Bách (sinh năm 1985, ở Hưng Yên); Trần Thị Lan (sinh năm 1968, ở tỉnh Hưng Yên); Bùi Đắc Năm (sinh năm 1990; ở Thanh Hóa); Phạm Văn Tới (sinh năm 1997, ở Hưng Yên); Trần Văn Bộ (sinh năm 1990, ở TP Hà Nội); Đặng Cao Mạnh (sinh năm 1993, ở TP Hà Nội).

Các đối tượng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Quá trình điều tra xác định, Đoàn Văn Tùng, Ngô Thị Thu Hà, Đỗ Xuân Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88”.

Tổng số tiền các đối tượng được hưởng lợi từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng là 381 triệu đồng.

8 đối tượng còn lại có hành vi đánh bạc trên mạng internet với tổng số tiền là gần 8,5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.