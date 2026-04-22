Tăng Thị Hồng đã ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài

Trước đó, Tăng Thị Hồng (sinh năm 1979), trú tại xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An bị truy nã theo Quyết định số 203 ngày 15/11/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biết mình bị truy nã, Hồng đã thay đổi nhân thân, lai lịch và lẩn trốn ở nhiều địa điểm tại Cộng hòa liên bang Nga khiến việc truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Đối tượng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trên cơ sở đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an xã Minh Châu chủ động rà soát mối quan hệ của đối tượng, đồng thời liên hệ với gia đình, người thân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục Hồng sớm ra đầu thú nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với dân vận khéo léo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an xã Minh Châu kiên trì trao đổi, phân tích để người thân Tăng Thị Hồng hiểu, vận động đối tượng nhận thức rõ hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý nếu tiếp tục lẩn trốn.

Sau thời gian được vận động, thuyết phục, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì, phối hợp Công an xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An di lý khi Tăng Thị Hồng nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) về Nghệ An phục vụ điều tra.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Tăng Thị Hồng để điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.