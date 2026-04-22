Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng Thị Hồng đã ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài

Theo Duy Anh | 22-04-2026 - 10:30 AM | Xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp Công an xã Minh Châu thuyết phục đối tượng truy nã Tăng Thị Hồng ra đầu thú sau hơn 8 năm lẩn trốn.

Trước đó, Tăng Thị Hồng (sinh năm 1979), trú tại xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An bị truy nã theo Quyết định số 203 ngày 15/11/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biết mình bị truy nã, Hồng đã thay đổi nhân thân, lai lịch và lẩn trốn ở nhiều địa điểm tại Cộng hòa liên bang Nga khiến việc truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Đối tượng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trên cơ sở đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an xã Minh Châu chủ động rà soát mối quan hệ của đối tượng, đồng thời liên hệ với gia đình, người thân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục Hồng sớm ra đầu thú nhằm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với dân vận khéo léo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an xã Minh Châu kiên trì trao đổi, phân tích để người thân Tăng Thị Hồng hiểu, vận động đối tượng nhận thức rõ hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý nếu tiếp tục lẩn trốn.

Sau thời gian được vận động, thuyết phục, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì, phối hợp Công an xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An di lý khi Tăng Thị Hồng nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) về Nghệ An phục vụ điều tra.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Tăng Thị Hồng để điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người sinh vào 3 năm sau phải đổi thẻ căn cước/CCCD trong năm 2026: Nếu không sẽ bị "đóng băng" tài khoản ngân hàng, phạt tiền

Khách mua bát cháo 20.000 đồng chuyển nhầm thành 20 triệu đồng: Chủ quán lên tiếng

Quy định mới nhất liên quan đến xóa đăng ký thường trú, tạm trú

10:14 , 22/04/2026
Người từng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

09:40 , 22/04/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Hữu Quốc SN 1988

09:16 , 22/04/2026
Khởi tố Ngô Thị Thu Hà SN 1984 và hàng chục người khác

08:19 , 22/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên