Người từng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

Ngày 20/4/2026, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa tiếp nhận tin báo của anh N.V.Đ (trú Gia Lai) về việc bị các đối tượng giả danh cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 183 triệu đồng bằng thủ đoạn tinh vi.

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/4, anh Đ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0392.740.481. Người gọi tự xưng tên Dũng, công tác tại Trại tạm giam T20 thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Để tạo lòng tin, đối tượng gửi hình ảnh khuôn viên đơn vị và đề nghị thuê anh Đ đưa máy đào vào tháo dỡ một căn nhà cũ.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng tiếp tục nhờ anh Đ kết nối mua giường tầng phục vụ đơn vị, đồng thời cung cấp số điện thoại một người tên “Dũng Đắk Lắk” (0389.223.208), giới thiệu là đơn vị cung cấp hàng.

Các đối tượng sau đó dựng lên kịch bản lừa đảo nhiều bước. Trước tiên, người tự xưng cán bộ công an gửi ảnh chụp màn hình giả mạo nội dung đã chuyển khoản đặt cọc 102 triệu đồng. Tiếp đó, người bán hàng thông báo thiếu tiền để hoàn tất thủ tục xuất kho, đề nghị anh Đ chuyển khoản trước và hứa sẽ được thanh toán lại sau.

Chưa dừng lại, nhóm đối tượng tiếp tục viện lý do chuyển khoản sai nội dung, liên tục thúc giục anh Đ chuyển thêm tiền để bộ phận kế toán hoàn trả các khoản trước đó.

Tin tưởng đối tượng là cán bộ công an, anh Đ đã hai lần chuyển tiền vào tài khoản số 100256947 tại Eximbank, chủ tài khoản tên DOAN TRUNG THIEN, với tổng số tiền 183 triệu đồng.

Chỉ đến khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 40 triệu đồng, anh Đ mới liên hệ người quen tại Trại tạm giam T20 để xác minh và phát hiện mình bị lừa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước để giao dịch kinh tế qua điện thoại. Khi phát sinh nghi vấn, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng để kiểm tra, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.