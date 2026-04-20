Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận và chuyển tiền có nội dung sau

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó nổi lên tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, tổ chức đánh bạc và nhiều hoạt động phạm pháp khác. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao ý thức cảnh giác trong Nhân dân, không để vô tình tiếp tay cho tội phạm.

Mới đây, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 3 bị can, trong đó có Dương Thanh Toàn, Đoàn Tú Lâm về hành vi thu mua trái phép tài khoản ngân hàng rồi bán sang Campuchia, thu lợi bất chính hơn 423 triệu đồng. Các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý hám lợi của một bộ phận người dân để thu mua tài khoản cá nhân với giá từ vài trăm nghìn đồng, tài khoản doanh nghiệp từ khoảng 1 triệu đồng, sau đó chuyển giao cho các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Người có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Theo nhận định của cơ quan chức năng, những tài khoản này trở thành công cụ giúp tội phạm ẩn danh, thực hiện hành vi chuyển tiền lừa đảo, trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết.

Thực tế cho thấy, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng việc bán hoặc cho thuê một tài khoản ngân hàng “trống” sẽ không gây hậu quả. Tuy nhiên, ngay sau khi được thu mua, các tài khoản này lập tức bị sử dụng vào mục đích phạm pháp như nhận tiền lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến.

Đáng lo ngại, các giao dịch này chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, có yếu tố xuyên biên giới, khiến việc kiểm soát, xử lý gặp nhiều khó khăn. Khi vụ việc bị phát hiện, người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Điển hình, Công an TP Hải Phòng đã xử phạt hành chính các trường hợp mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng – một cái giá không hề nhỏ cho hành vi thiếu hiểu biết pháp luật.

Một thực tế đáng báo động là học sinh, sinh viên đang trở thành nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo. Với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, “cho thuê tài khoản vài ngày nhận tiền”, các đối tượng đã dụ dỗ nhiều bạn trẻ cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ATM, mã OTP.

Không ít trường hợp chỉ vì vài trăm nghìn đồng mà vô tình tiếp tay cho các đường dây lừa đảo. Khi tài khoản bị lợi dụng để nhận và chuyển tiền bất hợp pháp, chính chủ tài khoản phải đối diện với nguy cơ bị xử lý hình sự.

Các chuyên gia cảnh báo, khi có trong tay đầy đủ thông tin như tài khoản, mật khẩu Internet Banking và mã OTP, tội phạm có thể thực hiện hàng loạt giao dịch tài chính trong thời gian ngắn, nhanh chóng xóa dấu vết qua nhiều lớp tài khoản trung gian.

Pháp luật Việt Nam đã có quy định nghiêm khắc đối với hành vi này. Theo quy định hiện hành, người có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 7 năm và phạt tiền tới 500 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng sử dụng tài khoản ngân hàng.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, lực lượng Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho người khác; cảnh giác với các lời mời gọi trên mạng xã hội và kịp thời báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Trong kỷ nguyên số, mỗi cá nhân cần nhận thức rõ tài khoản ngân hàng không chỉ là phương tiện giao dịch mà còn gắn liền với trách nhiệm pháp lý của chính mình. Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa chính là giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ an ninh tài chính và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.