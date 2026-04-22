Thi hành lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Hữu Quốc SN 1988

Ngày 21/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Tây Hồ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Quốc (SN 1988, trú thôn Tú Hội, xã Tây Hồ) về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt với ông N.T.T (SN 1988, cùng trú thôn), Quốc đã sử dụng hung khí tấn công ông T, đồng thời gây thương tích cho một số người liên quan. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi điều trị, hiện sức khỏe ổn định.

Qua xác minh, Nguyễn Hữu Quốc là đối tượng có nhân thân xấu, từng có 3 tiền án, 3 tiền sự về hành vi “Cố ý gây thương tích”, mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 7/2025 nhưng không tu dưỡng, tiếp tục vi phạm pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Hữu Quốc - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/4/2026, Công an xã Tây Hồ đã đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Quốc. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Tây Hồ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiềm chế trong giải quyết mâu thuẫn; tuyệt đối không sử dụng bạo lực, hung khí.