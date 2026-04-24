Thông tin bất ngờ về người bị nhân viên đường sắt đá khi tông gãy chắn tàu

Trưa ngày 23/4, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy, tông gãy thanh chắn tàu đã hạ. Nội dung clip cho thấy, vị trí giao cắt giữa đường sắt với tỉnh lộ 623C đoạn qua xã Thọ Phong (Quảng Ngãi) có gác chắn và 2 nhân viên làm nhiệm vụ. Khi tàu sắp đến, 2 nhân viên đường sắt vào vị trí làm việc, gác chắn hạ xuống. Lúc này người đàn ông điều khiển xe máy lao đến tông mạnh vào gác chắn rồi ngã xuống sát đường ray.

Hai nhân viên đường sắt vội vã hỗ trợ người gặp nạn, dọn dẹp chướng ngại vật. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không chịu bước ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thấy vậy một nhân viên đường sắt lao tới la lớn, rồi đá vào người đàn ông để ép rời đi. Tình huống nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận rôm rả trên mạng xã hội.

Cùng ngày Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) thông tin sự việc trong clip trên diễn ra vào khoảng 11h ngày 23/4. Tiếp nhận thông tin, cảnh sát giao thông đã đến hiện trường điều tra vụ việc. Người đàn ông gây tai nạn được xác định là L.Q.T. (SN 1986, trú tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Người này chỉ bị xây xát, gác chắn gãy đôi, xe máy hư hỏng.

Sáng 24/4, thông tin trên VietNamNet, Thượng tá Vũ Thanh Giang - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.Q.T.

Kết quả kiểm tra xác định, ông T. có nồng độ cồn vượt mức 0,4 miligam/1 lít khí thở (tương đương quá 80 mg/100 ml máu - mức 3), là mức vi phạm cao nhất theo quy định hiện hành. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe của người này để xử lý hàng loạt hành vi vi phạm, gồm: vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật, không chấp hành hiệu lệnh gác chắn, làm hư hỏng thiết bị an toàn giao thông và điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Theo quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ hiện hành, hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật, không chấp hành hiệu lệnh gác chắn, tín hiệu cảnh báo tàu bị phạt tiền từ 600.000 đến 1 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Đối với hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn vượt ngưỡng cao nhất theo quy định, mức phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, kèm theo hình thức tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.



