Bắt giữ Nguyễn Thị Duyên SN 1988

Theo Trang Anh | 24-04-2026 - 09:59 AM | Xã hội

Nguyễn Thị Duyên đã bị phát hiện, bắt giữ tại khu vực Cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng.

Công an TP Hà Nội ngày 23/4 cho biết, Công an xã Quốc Oai, TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Duyên (SN 1988; thường trú tại: thôn Yên Bài, xã Tiến Thắng, TP. Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào năm 2023, tại địa bàn huyện Quốc Oai (cũ), TP Hà Nội, đối tượng Duyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền mua vật liệu xây dựng.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Duyên - Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 18/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Duyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn.

Ngày 18/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng. Sau đó, Nguyễn Thị Duyên đã bị phát hiện, bắt giữ tại khu vực Cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng.

Ngày 22/4/2026, Công an xã Quốc Oai đã tổ chức tiếp nhận và di lý đối Nguyễn Thị Duyên về địa phương để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

