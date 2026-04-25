Khám xét khẩn cấp, bắt tạm giam chủ cửa hàng điện thoại Đỗ Thế Hùng

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1988, trú tại xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, qua công tác điều tra thời gian gần đây cho thấy một số lái xe container khi dừng nghỉ qua đêm tại các bãi xe tự phát dọc tuyến Quốc lộ 1A thường xuyên bị mất tài sản như tiền và điện thoại di động.

Xác định đây là hoạt động của các đối tượng trộm cắp lưu động, có tính chất chuyên nghiệp, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, khoanh vùng đối tượng, tổ chức đấu tranh, triệt phá.

Quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Toàn - đây là đối tượng có nhiều tiền án, trong đó có tiền án về tội trộm cắp tài sản với thủ đoạn hoạt động lưu động trên các tuyến quốc lộ.

Ngày 16/4, khi tiến hành triệu tập để đấu tranh, đối tượng Toàn đã có dấu hiệu manh động, sử dụng hung khí chống trả. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế, vô hiệu hóa, đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Văn Toàn thường sử dụng xe ô tô 5 chỗ gắn biển kiểm soát giả, di chuyển dọc các tuyến quốc lộ Bắc Ninh - Lạng Sơn, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng để trộm cắp tài sản của các lái xe container khi ngủ tại các bãi xe không có người trông coi.

Từ tháng 3/2026 đến khi bị bắt, đối tượng đã thực hiện khoảng 30 vụ trộm cắp, tài sản chủ yếu là điện thoại di động và tiền mặt.

Số tài sản trộm cắp được Toàn mang bán cho Đỗ Thế Hùng (chủ cửa hàng mua bán điện thoại di động tại xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Toàn và cửa hàng của Đỗ Thế Hùng, lực lượng Công an đã thu giữ 30 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Kiểm tra phương tiện các đối tượng sử dụng, phát hiện, thu giữ 1 bộ biển kiểm soát giả cùng nhiều công cụ phục vụ việc phạm tội.

Qua test nhanh, Nguyễn Văn Toàn dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Toàn về hành vi “Trộm cắp tài sản”, Đỗ Thế Hùng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị các công dân (đặc biệt là lái xe tải, xe container) bị mất tài sản với thủ đoạn tương tự trong thời gian từ ngày 1/3/2026 trên các tuyến quốc lộ nêu trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn (qua Trung tá Chu Minh Trọng - Đội trưởng, Điều tra viên, số điện thoại 0839.638.111) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.