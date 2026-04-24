Khởi tố Phó giám đốc Bệnh viện, bác sĩ Phạm Thành Nam

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 24/4/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2020 đến năm 2024 tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố đối với 07 bị can là bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về tội danh “Giả mạo trong công tác” liên quan đến hành vi hợp thức hóa thông tin trong các bệnh án khống cho nhiều bệnh nhân.

Đến ngày 10/04/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục khởi tố bị can đối với Phạm Thành Nam (SN 1988, trú tại xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên) là Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân và Nguyễn Đức Nhất (SN 1984, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm y tế Thành phố Hưng Yên về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự..

Cơ quan điều tra thi hành các Quyết định tố tụng - Ảnh: Công an Hưng Yên

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đợi (SN 1986, trú tại thôn Nguyễn Trung Ngạn, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và Cáp Thị Thoan (SN 1993, trú tại thôn Ninh Đạo, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Công an xác định các đối tượng Nguyễn Văn Đợi và Cáp Thị Thoan đã sử dụng thông tin gian dối trong các bệnh án khống, lập hồ sơ đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm, chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Manulife Việt Nam.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can về tội danh “Giả mạo trong công tác” với 09 đối tượng, khởi tố bị can về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 14 đối tượng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.