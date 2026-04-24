Tất cả người dân đang nhận lương hưu chú ý thay đổi quan trọng ở kỳ lương tháng 5 tới

Nhận lương hưu qua tài khoản chậm nhất vào ngày 4/5

Theo quy định tại Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 (vừa được cập nhật tại Quyết định 313/QĐ-BHXH năm 2026), thời gian chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân thường diễn ra vào ngày làm việc đầu tiên và thứ hai của tháng.

Tuy nhiên, do ngày 1/5 và 2/5/2026 rơi vào kỳ nghỉ lễ và ngày nghỉ hằng tuần, lịch chuyển tiền sẽ có sự thay đổi. Cụ thể, Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ thực hiện lệnh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng ngay khi quay trở lại làm việc. Người dân sẽ nhận được tiền trong tài khoản từ ngày 4/5.

Lịch chi trả trực tiếp tại các điểm tập trung

Theo quy định, đối với những người lĩnh lương hưu bằng tiền mặt, quy trình và thời gian chi trả tại các điểm dân cư và tổ chức hỗ trợ được quy định cụ thể như sau:

Tại các điểm chi trả phường, xã: Diễn ra từ ngày 2/5 đến ngày 10/5 trong giờ hành chính. Việc chi trả có thể kết thúc sớm hơn ngày 10 nếu điểm đó đã hoàn tất danh sách người hưởng tại địa phương.

Tại các điểm giao dịch của Tổ chức hỗ trợ chi trả: Đối với những trường hợp chưa nhận trong đợt đầu, từ ngày 11/5 đến hết ngày 23/5, người dân tiếp tục đến các điểm giao dịch của đơn vị hỗ trợ để nhận lương.

Tuy nhiên, riêng tháng 5/2026 có sự thay đổi do ngày 2/5 rơi vào thứ Bảy (ngày nghỉ hằng tuần).

Vì vậy, đối với người nhận tiền mặt, lịch chi trả cũng được điều chỉnh tương ứng: việc chi trả tại điểm chi trả sẽ được thực hiện từ ngày 4/5 đến ngày 10/5; sau đó tiếp tục chi trả tại các điểm giao dịch của tổ chức hỗ trợ chi trả từ ngày 11/5 đến hết ngày 23/5.

Ngoài ra, đối với một số trường hợp nhận tiền mặt qua bưu điện, việc chi trả có thể được thực hiện từ ngày 5/5.

Cùng với đó, BHXH TP. Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5/2026 cho cả hai hình thức nhận qua tài khoản và nhận tiền mặt sang ngày 4/5.

Một điểm mới đáng lưu ý trong quy định năm 2026 là việc tăng cường bảo mật và tính chính xác trong quá trình chi trả. Tổ chức hỗ trợ chi trả hiện nay bắt buộc phải lưu trữ chữ ký mẫu, thông tin cá nhân và hình ảnh của người hưởng (hoặc người được ủy quyền).

Trong suốt quá trình giao dịch, cán bộ chi trả có trách nhiệm đối soát trực tiếp chữ ký của người nhận trên Danh sách Mẫu số C72a-HSB với chữ ký mẫu đã lưu trong hệ thống. Việc này nhằm đảm bảo tính khớp đúng tuyệt đối, tránh tình trạng trục lợi hoặc sai sót trong công tác chi trả an sinh xã hội.