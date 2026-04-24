Thông tin quan trọng về việc cấp lại thẻ Căn cước
Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục “Cấp lại thẻ Căn cước” để giúp người dân thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.
Thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình “Cấp lại thẻ Căn cước” được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (qua ứng dụng VNeID) đối với những công dân bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được.
Người dân có thể chủ động đăng nhập, kê khai thông tin, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ xử lý và nhận kết quả theo địa chỉ đã được đăng ký mà không phải đến cơ quan Công an như trước đây.
Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch.
Các bước thực hiện đăng ký hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình về "Cấp lại thẻ Căn cước" qua ứng dụng VNeID như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID
Truy cập màn hình chức năng bằng 2 cách:
Cách 1: Công dân thực hiện đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2 => Chọn Thủ tục hành chính => Chọn Cấp lại thẻ Căn cước
Cách 2: Tại màn hình trang chủ chọn Chức năng tìm kiếm, tại ô tìm kiếm nhập tên chức năng Cấp lại thẻ Căn cước. Khi màn hình hiển thị kết quả tìm kiếm thì chọn Cấp lại thẻ Căn cước
Bước 2: Xác thực passcode hoặc xác thực bằng vân tay/khuôn mặt
Công dân nhập đúng passcode hoặc thực hiện xác thực bằng vân tay/ khuôn mặt
Bước 3: Chọn đối tượng đăng ký Cấp lại thẻ Căn cước
Chọn mục “Tạo mới yêu cầu”, chọn “Cấp lại thẻ Căn cước cho Bản thân hoặc Khai hộ” (tùy nhu cầu). Kiểm tra, xác nhận thông tin cá nhân hiển thị trên hệ thống.
Bước 4: Lựa chọn Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ => Hình thức nhận thẻ (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính) => Nộp lệ phí theo hướng dẫn => Hoàn tất việc gửi hồ sơ trực tuyến
Thời hạn cấp lại thẻ Căn cước được thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Kết quả được trả đúng thời gian đã thông báo trên ứng dụng VNeID hoặc theo hình thức nhận đã đăng ký.
Việc thực hiện thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình “Cấp lại thẻ Căn cước” không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
