Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin quan trọng về việc cấp lại thẻ Căn cước

Theo Duy Anh | 24-04-2026 - 10:16 AM | Xã hội

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục “Cấp lại thẻ Căn cước” để giúp người dân thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình “Cấp lại thẻ Căn cước” được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (qua ứng dụng VNeID) đối với những công dân bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được.

Người dân có thể chủ động đăng nhập, kê khai thông tin, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ xử lý và nhận kết quả theo địa chỉ đã được đăng ký mà không phải đến cơ quan Công an như trước đây.

Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch.

Các bước thực hiện đăng ký hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình về "Cấp lại thẻ Căn cước" qua ứng dụng VNeID như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID

Truy cập màn hình chức năng bằng 2 cách:

Cách 1: Công dân thực hiện đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2 => Chọn Thủ tục hành chính => Chọn Cấp lại thẻ Căn cước

Cách 2: Tại màn hình trang chủ chọn Chức năng tìm kiếm, tại ô tìm kiếm nhập tên chức năng Cấp lại thẻ Căn cước. Khi màn hình hiển thị kết quả tìm kiếm thì chọn Cấp lại thẻ Căn cước

Bước 2: Xác thực passcode hoặc xác thực bằng vân tay/khuôn mặt

Công dân nhập đúng passcode hoặc thực hiện xác thực bằng vân tay/ khuôn mặt

Bước 3: Chọn đối tượng đăng ký Cấp lại thẻ Căn cước

Chọn mục “Tạo mới yêu cầu”, chọn “Cấp lại thẻ Căn cước cho Bản thân hoặc Khai hộ” (tùy nhu cầu). Kiểm tra, xác nhận thông tin cá nhân hiển thị trên hệ thống.

Bước 4: Lựa chọn Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ => Hình thức nhận thẻ (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính) => Nộp lệ phí theo hướng dẫn => Hoàn tất việc gửi hồ sơ trực tuyến

Thời hạn cấp lại thẻ Căn cước được thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Kết quả được trả đúng thời gian đã thông báo trên ứng dụng VNeID hoặc theo hình thức nhận đã đăng ký.

Việc thực hiện thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình “Cấp lại thẻ Căn cước” không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Tắt nguồn ngay nếu điện thoại hiện dòng chữ này

Bé trai 12 tuổi bị hành hung vì nợ 100 nghìn đồng: Công an lên tiếng về thông tin "tử vong"

Bắt giữ Nguyễn Thị Duyên SN 1988

09:59 , 24/04/2026
Phong tỏa tài khoản ngân hàng, phạt tới 500 triệu nếu nhận, chuyển tiền có nội dung sau

09:37 , 24/04/2026
Cách kiểm tra CCCD có bị người khác dùng đăng ký số điện thoại hay không

08:26 , 24/04/2026
Thông tin mới nhất về gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook mà tất cả người dân cần nắm rõ

08:02 , 24/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên