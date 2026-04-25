Hàng triệu người đi máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 chú ý thông báo quan trọng

Theo dự báo từ đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng hành khách và chuyến bay trong kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ tăng khoảng 10 đến 15% so với ngày thường. Riêng trong ngày cao điểm nhất là 29/4/2026, sân bay dự kiến phải phục vụ hơn 113.000 lượt khách cùng 652 chuyến bay, ghi nhận mức tăng đáng kể ở cả chặng nội địa và quốc tế. Mặc dù thị trường hàng không gần đây có những biến động nhất định về nguồn cung, Nội Bài vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ sự góp mặt của các hãng hàng không mới và việc tăng tần suất bay từ các đối tác quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc không gian sân bay sẽ đông đúc hơn rất nhiều, đòi hỏi hành khách phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thời gian.

Để ứng phó với lượng khách khổng lồ, sân bay Nội Bài đã kích hoạt toàn bộ hệ thống hạ tầng với 98 quầy check-in tại Nhà ga T1 và 144 quầy tại Nhà ga T2, đồng thời mở tối đa các máy soi chiếu an ninh. Điểm đáng lưu ý nhất trong dịp lễ năm nay là việc áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 29/4 đến hết ngày 4/5/2026.

Trong giai đoạn này, tỉ lệ hành khách và hành lý xách tay bị yêu cầu kiểm tra trực quan ngẫu nhiên sẽ tăng lên đáng kể. Việc rà soát gắt gao này chắc chắn sẽ làm kéo dài thời gian làm thủ tục qua các cửa an ninh. Cảng hàng không cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không trông giữ hay cầm hộ đồ đạc cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào để tránh rủi ro pháp lý không đáng có, đồng thời báo ngay cho lực lượng chức năng nếu phát hiện hành lý vô chủ.

Đứng trước nguy cơ kẹt cứng tại các khu vực chờ, nhà chức trách đặc biệt khuyến cáo hành khách nên tận dụng công nghệ để tự giải cứu mình khỏi các hàng dài mệt mỏi. Việc thực hiện sinh trắc học toàn trình qua ứng dụng VNeID hoặc tự làm thủ tục trực tuyến trên website của hãng hàng không sẽ giúp cắt giảm tối đa thời gian xác minh danh tính.

Đặc biệt với những chuyến đi gia đình, việc chủ động cài đặt và hướng dẫn người lớn tuổi sử dụng thành thạo VNeID từ trước khi ra sân bay sẽ giúp cả nhà đi qua các chốt kiểm tra một cách nhanh gọn và trơn tru hơn rất nhiều. Hành khách cũng cần chủ động kiểm tra kỹ thời hạn giấy tờ tùy thân và sắp xếp có mặt tại sân bay trước ít nhất 2 tiếng với quốc nội hoặc 3 tiếng với quốc tế để đảm bảo hành trình suôn sẻ nhất.