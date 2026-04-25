Tin mới nhất về thời tiết cả nước trong 2 dịp nghỉ lễ liên tiếp

Tình hình thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25-27/4) và 30/4-1/5 (từ 30/4-3/5) năm nay rơi vào giai đoạn chuyển mùa, do đó, hình thái thời tiết có khá nhiều biến động, mưa nắng đan xen.

Cụ thể, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25-27/4/2026, tức 9-11/3 âm lịch), ở khu vực Bắc Bộ, trạng thái chủ đạo là sáng sớm có mưa rào và giông vài nơi; trưa chiều giảm mây, hửng nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bộ đêm 25 và ngày 26/4 có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều tối 26-27/4, miền Bắc gia tăng mưa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, ngày 25/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Các ngày sau đó giảm mưa, chỉ còn mưa rào vài nơi.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày và đêm 25/4 nhiều mây, có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng tại khu vực Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ngày 25/4 (ngày 9/3 âm lịch) xác suất mưa tương đối thấp, nhiệt độ dao động 23-29 độ C; ngày 26/4 (ngày 10/3 âm lịch) xác suất mưa 70%, nhiệt độ dao động 23-28 độ C; ngày 27/4 (ngày 11/3 âm lịch) xác suất mưa 65%, nhiệt độ dao động 24-29 độ C (mưa được dự báo xuất hiện vào chiều tối và đêm).

Dự báo thời tiết kỳ nghỉ lễ từ 30/4-3/5

Nhận định xu thế thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, khu vực Bắc Bộ ngày và đêm 30/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ 1 đến 3/5 có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực trên cả nước cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.