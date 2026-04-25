Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản hơn 28 triệu đồng của chị Ma Thị Sen

Ngày 24/4, Công an phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã hỗ trợ chị Ma Thị Sen (sinh năm 1994, trú tại Tổ 4A, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên) trả lại tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, ngày 11/4, chị Sen đến trụ sở Công an phường để trình báo về việc tài khoản ngân hàng của chị nhận được số tiền 28,3 triệu đồng từ một tài khoản lạ, không rõ nguồn gốc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đức Xuân đã phối hợp cùng các ngân hàng để xác minh nguồn tiền.

Qua xác minh, Công an phường xác định người gửi là chị Hoàng Mùi Coi, sinh năm 2000, trú tại Thôn Bjoóc Ve, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện, chị Coi đang lao động xuất khẩu tại Nhật Bản và nhờ bạn cùng chỗ làm là chị Đỗ Thị Phương chuyển số tiền trên cho mẹ đẻ là bà Hoàng Mùi Hỏi, sinh năm 1972, trú tại Thôn Bjoóc Ve, xã Thượng Minh.

Tuy nhiên, trong quá trình thao tác, chị Phương đã sơ suất chuyển nhầm vào số tài khoản của chị Ma Thị Sen.

Bà Hoàng Mùi Hỏi là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, trình độ học vấn thấp nên việc thực hiện các thủ tục xác minh gặp nhiều khó khăn. Công an phường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và hướng dẫn tận tình các thủ tục hành chính.

Dưới sự chứng kiến và hỗ trợ của Công an phường, chị Ma Thị Sen đã trực tiếp rút tiền mặt và trao tận tay toàn bộ số tiền trên đồng cho bà Hỏi.

Nhận lại số tiền từ con gái gửi về, bà Hỏi vô cùng xúc động, cảm ơn chị Sen và sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đức Xuân.



