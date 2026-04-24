Tìm bị hại trong vụ án chiếm đoạt tiền thông qua bán vé máy bay giá rẻ

Theo Đức Ngọc | 24-04-2026 - 22:45 PM | Xã hội

Cơ quan công an phát thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vé máy bay giá rẻ qua mạng xã hội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo lần 2 về việc tìm bị hại liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn tỉnh vào tháng 1-2026.

Thông báo tìm bị hại của cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, đối tượng V.T.B. (SN 2009, trú tại tỉnh Hưng Yên) đã bị khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đối tượng này cùng một số người liên quan đã lập và sử dụng trang Facebook mang tên "Phòng vé Thanh Bình - Vé máy bay trong nước và quốc tế" để đăng tải thông tin bán vé máy bay giá rẻ.

Các đối tượng tự xưng là đại diện doanh nghiệp kinh doanh vé máy bay, đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Sau đó, yêu cầu người mua đặt cọc hoặc thanh toán tiền vé qua tài khoản ngân hàng cá nhân, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 26-2-2026, Cơ quan An ninh điều tra đã phát đi thông báo lần thứ nhất. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều bị hại chưa liên hệ làm việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị các cá nhân, tổ chức đã từng giao dịch, chuyển tiền hoặc có liên quan đến trang Facebook nêu trên và đối tượng V.T.B., nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.

Thời hạn tiếp nhận, giải quyết thông tin và quyền lợi của công dân trong vụ án kéo dài đến ngày 10-6-2026. Sau thời điểm này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành kết thúc điều tra vụ án theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ đề nghị gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An, hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên thụ lý vụ án để được hỗ trợ.

Cơ quan An ninh điều tra cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp đăng tải thông tin rộng rãi nhằm kịp thời thông báo đến các bị hại, góp phần phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

