3 người chuyển khoản 62 lần với tổng 6,959 tỷ đồng cho người phụ nữ trong suốt 7 năm: Phạm Thụy Tú Trinh lĩnh án 17 năm tù

Theo Nam An | 24-04-2026 - 22:08 PM | Xã hội

Phạm Thụy Tú Trinh dùng chiêu “tâm linh chữa bệnh” lừa 3 người chuyển 62 lần gần 7 tỷ đồng trong nhiều năm và bị tuyên phạt 17 năm tù.

Mới đây, tại Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2022. Lợi dụng sự mê tín và cả tin của N.T.K.G, N.T.K.H, N.T.K.L (những người này đang có bệnh tật, gia cảnh khó khăn), Phạm Thụy Tú Trinh đã gian dối làm cho các bị hại tin rằng Trinh có quen biết với một “ông thầy” có khả năng chữa bệnh, tâm linh, mang lại may mắn.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Trinh đã mua các tượng phong thủy, các chai nước hoa, rửa sạch và thay bằng các loại nước, thuốc Bắc, xạ hương rồi đưa cho các bị hại; đồng thời làm cho các bị hại tin rằng những đồ vật này được “ông thầy” dùng để chữa bệnh, trấn yểm, tạo may mắn.

Bị cáo Phạm Thụy Tú Trinh tại phiên tòa tuyên án

Bằng thủ đoạn nêu trên, sau những lần “làm phép”, “cúng”, “lấy thuốc”, Trinh yêu cầu những người này đưa tiền cho Trinh để Trinh đưa cho “ông thầy”. Qua đó, Trinh đã chiếm đoạt của bà N.T.K.G 36 lần với số tiền 2.676.300.000 đồng; chiếm đoạt của bà N.T.K.H 11 lần với số tiền 2.120.500.000 đồng và chiếm đoạt của bà N.T.K.L 15 lần với số tiền 2.162.487.000 đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt là 6.959.287.000 đồng.

Sau quá trình xét xử công khai, ngày 17/4/2026, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thụy Tú Trinh mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bằng các thủ đoạn trên, bị cáo đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền lên đến gần 7 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo được xác định là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã khắc phục một phần hậu quả. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội nhiều lần, số tiền chiếm đoạt lớn, hành vi có tính chất tinh vi, kéo dài trong nhiều năm nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thụy Tú Trinh 17 năm tù giam.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, là lời cảnh tỉnh đối với những ai có ý định lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi, đặc biệt dưới vỏ bọc mê tín dị đoan nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Đồng thời, đây cũng là bài học cho người dân trong việc nâng cao cảnh giác, thận trọng trong các hoạt động mê tín dị đoan.

