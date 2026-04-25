Xổ số miền Nam: Sự trùng hợp “kỳ lạ” của 2 giải độc đắc vé số Vĩnh Long

Sáng 25-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, trên mạng xã hội, các đại lý vé số và khách hàng đang bàn tán rất rôm rả trước sự trùng hợp "kỳ lạ" về 2 giải độc đắc của vé số Vĩnh Long mở thưởng trong 2 tuần liên tiếp.

2 giải độc đắc của vé số Vĩnh Long mở thưởng trong 2 kỳ liên tiếp có tới 4/6 số trùng nhau. Ảnh: ĐLVS Duy và trên website của xổ số Vĩnh Long

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 24-4, giải độc đắc (dãy số 800023) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi phân phối trúng giải độc vé số Vĩnh Long là đại lý vé số Triều Phát ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, đến trưa 25-4, chủ nhân trúng giải độc 32 tỉ đồng của vé số Vĩnh Long vẫn chưa lộ diện.

Giải an ủi của vé số Vĩnh Long cũng trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đức Thịnh và đại lý vé số 79 ở TP Cần Thơ.

Mở thưởng trước đó một tuần, giải độc đắc (dãy số 865023) của vé số Vĩnh Long "ở lại" tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc duy nhất 1 vé Vĩnh Long là đại lý vé số Khắc Duy ở tỉnh Vĩnh Long. 14 vé Vĩnh Long trúng giải độc đắc còn lại đến nay chưa biết "đi đâu về đâu".

Giải độc đắc của vé số Vĩnh Long mở thưởng ngày 17-4 nhưng đến nay chỉ mộ lộ diện một khách hàng duy nhất trúng 1 vé. Ảnh: ĐLVS Khắc Duy

Như vậy, việc 2 giải độc đắc của một đài mở thưởng trong 2 tuần liên tiếp nhưng có tới 4/6 số trùng nhau là điều rất "kỳ lạ".