Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt người phụ nữ thu mua vé số Nguyễn Thị Hồng Nhi

Theo Duy Anh | 26-04-2026 - 08:41 AM | Xã hội

Theo điều tra xác định, Nhi biết vé số do một phụ nữ khác lừa đảo chiếm đoạt mà có, nhưng vẫn mua với giá rẻ hơn giá đại lý để bán lại cho người khác.

Ngày 25/4, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với Công an phường Tây Thạnh (TPHCM) bắt giữ Cao Thị Kim Châu (SN 1984) và Nguyễn Thị Hồng Nhi (SN 1986) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông tin này được đăng tải trên báo Người lao động.

Trước đó theo thuật lại trên báo Công an TPHCM, vào khoảng 7 giờ 30 ngày 7/4, chị Tô Thị Hồng Ngọc (SN 1983, quê ở xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh, tạm trú tại P.Tây Thạnh) hành nghề bán vé số dạo trước cổng một công ty thì bất ngờ được 1 người phụ nữ điều khiển xe gắn máy hiệu AirBlade không rõ biển số đi ngược chiều gọi chị Ngọc dừng lại.

Người này hỏi chị Ngọc còn nhớ không, rồi tự giới thiệu tên là Hà, ở gần phòng trọ của chị Ngọc và biết hôm qua chị Ngọc bán vé số tới hơn 2 giờ sáng mới về tới. Người phụ nữ hỏi mua 150 tờ vé số trả tiền sau, đồng thời cho chị Ngọc số điện thoại và hẹn đúng 10 giờ điện lại để lấy tiền vé số.

Tin tưởng người này ở gần nhà mình nên chị Ngọc đồng ý bán 150 tờ vé số lấy tiền sau.

Đến 9 giờ cùng ngày, chị Ngọc gọi vào số điện thoại người phụ nữ tên Hà cho thì không được. Lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, chị Ngọc tiếp tục gọi nhưng vẫn không liên lạc được.

Do bận đi bán vé số nên đến ngày 12/4, chị Ngọc mới đến Công an P.Tây Thạnh để trình báo sự việc.

Công an phường vào cuộc điều tra, xác định đối tượng nghi vấn là Cao Thị Kim Châu và triệu tập người này lên trụ sở để làm việc.

Bước đầu, Châu khai khoảng tháng 5/2025, do không có việc làm và chồng bị bệnh không có khả năng lao động, bà nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt vé số.

Châu thường chạy xe trên nhiều tuyến đường, tìm người lớn tuổi hoặc người khuyết tật bán vé số, để thực hiện hành vi lừa đảo. Trường hợp không tìm thấy những người theo tiêu chí trên, Châu sẽ lừa bất kỳ ai bán vé số mà bà ta gặp.

Người phụ nữ khai không nhớ số lượng nạn nhân đã bị bà ta lừa.

Sau khi gây án, Châu đem vé số bán lại cho Nguyễn Thị Hồng Nhi. Nhi biết vé số do Châu lừa đảo chiếm đoạt mà có, nhưng vẫn mua với giá rẻ hơn giá đại lý để bán lại cho người khác, thông tin này được thuật lại trên tờ Dân trí.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên