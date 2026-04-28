Khám xét khẩn cấp chỗ ở, bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh

Ngày 27/4/2026, Công an Hưng Yên thông tin về chuyên án ma túy vừa bị triệt phá trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, ngày 4/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá thành công một chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ và khởi tố 3 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào hồi 00h15 phút ngày 4/4, tại thôn Yên Thổ, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Nguyễn Văn Linh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1987, trú tại Tổ dân phố Cộng Hòa, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 01 túi nilon chứa 100 viên nén màu xanh, qua giám định là ma tuý MDMA, khối lượng 44,738g; 05 túi nilon chứa 992 viên nén màu xanh và màu đỏ, là ma tuý Methaphetamin, khối lượng 99,000g và 02 túi nilon chứa ma tuý Heroine, khối lượng 130,498g cùng một điện thoại di động Iphone 16 Promax sử dụng cho việc giao dịch ma tuý. Số ma túy trên, Hoàng Anh mang trong người với mục đích để bán nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện, thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoàng Anh tại căn hộ 605, tầng 6, tòa CT2, chung cư Lạc Hồng Phúc, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tiếp tục thu giữ một túi ma tuý chứa Methaphetamine, khối lượng 1,433g.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh cùng số ma tuý bị thu giữ

Mở rộng điều tra, ngày 5/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trọng Lành, sinh năm 1989, trú tại thôn Yên Thổ, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Lành là đối tượng thường xuyên có giao dịch, mua bán ma tuý với Nguyễn Hoàng Anh thông qua việc nhắn tin qua mạng xã hội và thanh toán tiền bằng tài khoản ngân hàng.

Tiếp trục triệu tập các đối tượng có liên quan, ngày 6/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Nhất, sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Nhân Vinh, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, thu giữ tại nhà của Nhất 1 túi nilon chứa chất dạng tinh thể màu trắng, qua giám định là ma tuý loại Ketamine, khối lượng 1,002g.

Đối tượng Phạm Trọng Lành (bên trái) và Trần Văn Nhất (bên phải) tại Cơ quan điều tra

Qua đấu tranh, bước đầu xác định Nguyễn Hoàng Anh và Phạm Trọng Lành là 02 đối tượng thường xuyên mua bán trái phép chất ma tuý tại địa bàn phường Mỹ Hào và xã Nguyễn Văn Linh; đối tượng Trần Văn Nhất là đối tượng thường xuyên sử dụng ma tuý và có hành vi tàng trữ ma tuý để sử dụng. Qua xét nghiệm, Cả 03 đối tượng đều dương tính với các loại ma tuý Amphetamine và Methamphetamine.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 08/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Anh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự; Phạm Trọng Lành về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự và Trần Văn Nhất về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.