2 số điện thoại tuyệt đối không được bắt máy, tất cả người dân chú ý

Theo Duy Anh | 28-04-2026 - 12:44 PM | Xã hội

Một nạn nhân đã thực hiện 2 lần chuyển khoản với số tiền giao dịch rất lớn vào tài khoản của đối tượng lừa đảo với kịch bản vô cùng tinh vi.

Ngày 20/4, Công an tỉnh Gia Lai tiếp cho biết đã tiếp nhận tin báo từ anh N.V.Đ trú tỉnh Gia Lai về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo trình báo, sáng 18/4, anh Đ. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0392.740.481, đối tượng tự xưng tên Dũng, cán bộ đang công tác tại Trại tạm giam T20 (Công an tỉnh Gia Lai).

Để tạo lòng tin, đối tượng gửi hình ảnh khuôn viên đơn vị và ngỏ ý thuê anh Đ. đưa máy đào vào tháo dỡ nhà cũ.

Sau khi thiết lập được sự tin tưởng, đối tượng "Dũng T20" nhờ anh Đ. đứng ra kết nối mua giường tầng phục vụ đơn vị và cung cấp số điện thoại một người tên "Dũng Đắk Lắk" (0389.223.208) - tự xưng là đơn vị cung cấp hàng.

Các đối tượng đã dàn dựng kịch bản vô cùng chuyên nghiệp: Đầu tiên Dũng T20 gửi ảnh chụp màn hình giả mạo đã chuyển khoản đặt cọc 102 triệu đồng.

Tiếp đến, đối tượng bán hàng báo thiếu tiền để làm thủ tục xuất kho, nhờ anh Đ. chuyển hộ rồi đơn vị sẽ thanh toán sau.

Cuối cùng, đối tượng lấy lý do "sai nội dung chuyển khoản", các đối tượng liên tục hối thúc anh Đ. chuyển thêm tiền để kế toán hoàn trả các lệnh chuyển trước đó.

Tin tưởng vào danh nghĩa cán bộ Công an, anh Đ. đã thực hiện 2 lần chuyển khoản vào số tài khoản 100256947 (Ngân hàng Eximbank, tên DOAN TRUNG THIEN) với tổng số tiền 183 triệu đồng.

Chỉ đến khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu thêm 40 triệu đồng, anh Đ. mới liên hệ người quen tại T20 để xác minh và bàng hoàng nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Duy Anh

Quy định mới với các loại xe xăng ở Hà Nội từ 1/7: Xe vi phạm bị nhận diện thế nào?

Quyết định tạm giữ shipper Nguyễn Minh Cảnh SN 2002

Bắt tài xế taxi Phạm Văn Hải SN 2004

11:59 , 28/04/2026
Truy tìm, bắt Đinh Minh Đoàn trong nhà nghỉ

11:27 , 28/04/2026
Dựng màn kịch 'tượng đồng đen tạo phép màu' để lừa bán với giá 300 tỷ đồng

11:05 , 28/04/2026
Danh sách phạt nguội tuần qua: Các chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

10:46 , 28/04/2026

