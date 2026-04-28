Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định mới với các loại xe xăng ở Hà Nội từ 1/7: Xe vi phạm bị nhận diện thế nào?

Theo Thái Hà | 28-04-2026 - 09:01 AM | Xã hội

Sẽ có công cụ đặc biệt nhận diện tự động biển số xe vi phạm.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Đề án vùng phát thải thấp (LEZ). Theo đó, từ ngày 1/7/2026, khu vực lõi quận Hoàn Kiếm sẽ là nơi đầu tiên áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện phát thải cao, kết hợp với hệ thống giám sát tự động hiện đại.

Lộ trình và khu vực thực hiện

Trong giai đoạn đầu (từ 1/7 đến 31/12/2026), Hà Nội chọn phường Hoàn Kiếm làm địa bàn thí điểm. Vùng hạn chế bao gồm mạng lưới 11 tuyến phố huyết mạch: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Sau thời gian thí điểm, thành phố sẽ đánh giá hiệu quả thực tế trước khi xem xét mở rộng mô hình này ra toàn bộ khu vực phía trong Vành đai 1.

Dự thảo đưa ra khung giờ và loại phương tiện bị hạn chế lưu thông trong vùng LEZ như sau:

Công nghệ ANPR: "Mắt thần" giám sát tự động

Điểm mấu chốt để vận hành vùng phát thải thấp là hệ thống camera nhận diện biển số xe tự động (ANPR). Đây là công nghệ lõi được Hà Nội ưu tiên lắp đặt tại các cửa ngõ ra vào vùng LEZ để kiểm soát phương tiện theo thời gian thực.

Hệ thống ANPR sẽ tự động đối soát biển số với cơ sở dữ liệu đăng kiểm để phân loại xe theo tiêu chuẩn khí thải. Nếu phát hiện phương tiện vi phạm khung giờ hoặc không đủ chuẩn lưu thông, hệ thống sẽ tự động ghi nhận hình ảnh, thời gian và vị trí. Thông báo vi phạm sau đó được gửi trực tiếp đến chủ xe qua các ứng dụng số như VNeID hoặc VNeTraffic.

Để chuẩn bị cho ngày 1/7, Công an TP. Hà Nội được giao chủ trì lắp đặt hạ tầng giám sát, xây dựng quy trình vận hành và chia sẻ dữ liệu. Song song đó, thành phố sẽ hoàn thiện hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông đặc thù để người dân dễ dàng nhận diện ranh giới vùng phát thải thấp.

Việc áp dụng LEZ kết hợp với công nghệ giám sát tự động được kỳ vọng sẽ giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường tại khu vực trung tâm, đồng thời thúc đẩy người dân chuyển dịch sang các phương tiện giao thông xanh bền vững hơn.


CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông SN 1994 bán, cầm cố 12 kiềng đeo cổ, 22 lắc tay vàng trong 2 tháng, thu về hơn 1,6 tỷ đồng: Công an khẩn trương điều tra

Quyết định tạm giữ shipper Nguyễn Minh Cảnh SN 2002

Nắng nóng tại Nam Bộ kéo dài đến bao giờ?

07:25 , 28/04/2026
Khởi tố, khám xét chỗ ở với chủ hộ kinh doanh Vũ Biển

06:58 , 28/04/2026
Miền Bắc tiếp tục xuất hiện không khí lạnh trái mùa

06:52 , 28/04/2026
Thông tin quan trọng dành cho người làm hộ chiếu trong năm 2026

21:33 , 27/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên