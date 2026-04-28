Miền Bắc tiếp tục xuất hiện không khí lạnh trái mùa
Không khí lạnh trái mùa tiếp tục xuất hiện, ảnh hưởng tới Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm 28 và ngày 29-4.
Chiều 27-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, ở phía Bắc lục địa châu Á có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển dần xuống phía Nam.
Từ khoảng đêm 28-4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, sau đó khuếch tán xuống Trung Trung bộ.
Từ chiều và đêm 28-4, trên Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3-4.
Khi không khí lạnh tràn xuống, nhiệt độ Bắc bộ giảm xuống phổ biến 20-23 độ C (trời mát), vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến 21-24 độ C, trời chuyển mát.
Tại Hà Nội, từ chiều tối 28 đến sáng 29-4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối 28 đến sáng 29-4, Bắc bộ có thể mưa to đến rất to (cục bộ). Ngày và đêm 29-4, Bắc Trung bộ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.
Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cảnh báo, do không khí lạnh trái mùa xuất hiện, các địa phương ở miền núi phía Bắc, miền Tây của Bắc Trung bộ và Tây Nguyên cần đề phòng hiện tượng mưa đá.
Sài gòn giải phóng