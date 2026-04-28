Miền Bắc tiếp tục xuất hiện không khí lạnh trái mùa

Theo Phúc Hậu | 28-04-2026 - 06:52 AM | Xã hội

Không khí lạnh trái mùa tiếp tục xuất hiện, ảnh hưởng tới Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm 28 và ngày 29-4.

Chiều 27-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, ở phía Bắc lục địa châu Á có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển dần xuống phía Nam.

Từ khoảng đêm 28-4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, sau đó khuếch tán xuống Trung Trung bộ.

Từ chiều và đêm 28-4, trên Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khi không khí lạnh tràn xuống, nhiệt độ Bắc bộ giảm xuống phổ biến 20-23 độ C (trời mát), vùng núi có nơi dưới 20 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến 21-24 độ C, trời chuyển mát.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 28 đến sáng 29-4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối 28 đến sáng 29-4, Bắc bộ có thể mưa to đến rất to (cục bộ). Ngày và đêm 29-4, Bắc Trung bộ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn cảnh báo, do không khí lạnh trái mùa xuất hiện, các địa phương ở miền núi phía Bắc, miền Tây của Bắc Trung bộ và Tây Nguyên cần đề phòng hiện tượng mưa đá.

