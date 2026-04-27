Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeI D

Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo thông tư mới quy định về quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Theo nội dung dự thảo, từ ngày 1/7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ được hiển thị trên VNeID, áp dụng đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 16 tuổi trở lên.

Theo đề xuất, các dữ liệu phát sinh liên quan đến lý lịch tư pháp sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản cá nhân của người đã được cấp phiếu. Nội dung hiển thị gồm thông tin tổng quan về tình trạng án tích, thời điểm cập nhật gần nhất và các chi tiết tương ứng với từng loại phiếu lý lịch tư pháp.

Dự thảo nhấn mạnh việc hiển thị thông tin phải bảo đảm đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định về an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Người dùng muốn truy cập và tra cứu phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên thông tin lý lịch tư pháp được tích hợp và hiển thị trực tiếp trên VNeID.

Ngoài ra, công dân, cơ quan và tổ chức có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, thu hồi hoặc hủy bỏ phiếu lý lịch tư pháp cũng như các thông tin đã được cung cấp hoặc hiển thị trên ứng dụng.

Đối với phiếu lý lịch tư pháp bản giấy, Bộ Công an đề xuất mỗi phiếu sẽ được gắn một mã QR riêng. Khi cần kiểm tra, cơ quan hoặc tổ chức chỉ cần quét mã và nhập 5 thông tin cơ bản gồm: mã hồ sơ một cửa điện tử, họ tên, ngày sinh, giới tính và số CCCD, giấy chứng nhận căn cước hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu.

Sau khi xác thực, hệ thống sẽ xác nhận tính hợp pháp, hợp lệ của phiếu, đồng thời hiển thị thông tin về ngày cấp và cơ quan cấp. Trường hợp cần truy xuất phiếu lý lịch tư pháp số 1, cơ quan, tổ chức phải đăng nhập bằng tài khoản định danh tổ chức và nhập mã xác thực gồm 6 chữ số (passcode trên VNeID).

Riêng phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ được hiển thị cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Với bản điện tử, khi cần xem phiếu lý lịch tư pháp số 1, cá nhân có thể đăng nhập trực tiếp vào tài khoản định danh của mình. Nếu cần truy cập thông tin phiếu số 2, người dùng phải nhập thêm mã xác thực 6 chữ số.

Theo dự thảo, người dân có thể lựa chọn hai hình thức nộp hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Người đã có định danh điện tử có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID; đồng thời có thể nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu đầy đủ, hồ sơ sẽ được xử lý; trường hợp chưa bảo đảm yêu cầu, cơ quan tiếp nhận có thể đề nghị bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận.

Tiếp theo, hồ sơ được xử lý để xác minh tình trạng án tích, cùng các thông tin liên quan đến việc bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có). Trên cơ sở đó, phiếu lý lịch tư pháp bản giấy hoặc bản điện tử sẽ được lập và trình lãnh đạo có thẩm quyền ký duyệt.

Kết quả sẽ được trả cho người yêu cầu theo hình thức đã đăng ký ban đầu, gồm nhận trực tiếp, qua bưu chính, qua email hoặc tra cứu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hay VNeID.

Trong trường hợp quá thời hạn trả kết quả nhưng chưa hoàn tất, cơ quan xử lý phải gửi văn bản xin lỗi, nêu rõ lý do chậm trễ và thông báo thời gian trả kết quả mới.

