Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, lợi dụng kế hoạch đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã, các đối tượng xấu đã thực hiện nhiều chiêu trò tinh vi để tiếp cận người dân.

Cụ thể, các đối tượng giả mạo cán bộ UBND xã, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Lục gọi điện hoặc nhắn tin thông báo đang triển khai chiến dịch tích hợp, sửa đổi thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Những người này yêu cầu người dân phải nộp bản photo giấy tờ trong thời hạn ngắn, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính hoặc sau này không thể thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai.

Công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn gọi điện, nhắn tin, kết bạn qua Zalo mà người dân nên cảnh giác. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân gửi bản photo giấy tờ qua ứng dụng mạng xã hội, email hoặc truy cập vào các đường link giả mạo cổng dịch vụ công. Thậm chí, một số trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc nộp các khoản tiền với lý do “phí hồ sơ”, “phí cập nhật dữ liệu”.

Trước tình trạng trên, Công an xã Bình Mỹ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và lưu ý một số nội dung sau:

Thứ nhất, không làm việc qua điện thoại. Cán bộ xã Bình Mỹ và các cơ quan nhà nước chỉ làm việc trực tiếp với người dân tại trụ sở UBND xã Bình Mỹ hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Lục, có giấy mời hoặc giấy hẹn cụ thể; không hướng dẫn thủ tục đất đai qua điện thoại hay mạng xã hội.

Thứ hai, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân. Người dân không gửi hình ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, CMND/CCCD, mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ qua mạng.

Thứ ba, không truy cập đường link lạ. Người dân không nhấn vào các liên kết không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ xã; đồng thời không chuyển tiền cho người lạ với bất kỳ lý do nào như “xử lý hồ sơ”, “xác minh dữ liệu”.

Thứ tư, chủ động xác minh thông tin. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần trực tiếp đến UBND xã gặp cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai để kiểm tra tính chính xác.

Thứ năm, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Công an xã Bình Mỹ để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Công an xã Bình Mỹ đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình